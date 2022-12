Mallorquiner kochen privat frische Früchte für Marmeladen als Zutat zu Backwerk oder für Fleisch- und Fischgerichte ein. In Manufakturen hergestellte Konfitüren sind mittlerweile jedoch zu beliebten Mitbringseln und Geschenken geworden. Auch zu Weihnachten.

Kooperative in Sóller

Die Cooperativa Agrícola in Sóller liefert Orangen- und Zitronenmarmeladen aus Biofrüchten oder aus herkömmlichem Anbau. Das Behindertenwerk Estel Nou Asanideso verarbeitet die Früchte. „Die Orangenernte, das Einwecken und der Verkauf, alles findet auf einem Quadratkilometer statt“, sagt Pere Joan Oliver von der Kooperative. In die Marmeladen kommen Früchte, die wegen kleiner Fehler an der Schale zwar nicht als Speiseorangen der Klasse eins taugen, ihr Fruchtfleisch jedoch beste Marmeladen liefert. (250 Gramm 5 Euro), Verkauf in der Kooperative.

coopsoller.coop

Fet a Sóller

Die größte Auswahl an Konfitüren aus Biofrüchten sowie Obst aus konventionellem Anbau bietet auf der Insel Fet a Sóller. Darunter eine Marmelade aus der Sommer-Orange Canoneta. Sie hält die richtige Balance zwischen süß und bitter. Das beweist, dass es nicht nur die Engländer verstehen exquisite Orangenmarmelade zu produzieren (500 Gramm 6,50 Euro). Zu kaufen in Port de Sóller und online.

fetasoller.com

Apotheker aus Llucmajor

Fet a Sóller hat auch Feigenmarmelade im Programm. Doch der Experte für Inselfeigen ist der Apotheker Montserrat Pons aus Llucmajor. Er sucht persönlich auf seiner Finca Son Mut Nou die besten Feigen für die hausgemachten Marmeladen aus. Am aromatischsten seien die Sorten „Bordissot“ und „Calderona“, sie kommen auf der Finca direkt vom Baum ins Glas. „200 Gramm Zucker reichen für ein Kilogramm Feigen aus“, sagt Pons, neu hinzugekommen wäre die Zutat Kakao, die den Feigen ein leicht bitteres Aroma verleiht. Zu kaufen auf der Finca, bei der Kooperative in Llucmajor und bei „Just su aquí“ in Llucmajor. (380 Gramm 7 Euro).

monserratpons.com

Bio-Landwirt in Artà

Wie viele andere Bio-Landwirte liefert Pedro Osuna von der Finca Ses Terres bei Artà sein Obst bei der Laborküche Obrador der Vereinigung der Öko-Landwirte (Apaema) in Binissalem ab. Dieses Jahr erntete er bereits Anfang Dezember Orangen, der Sommer wäre zu heiß gewesen, sagt er. Jetzt werden die Mandarinen verarbeitet. „Sie haben ein sehr spezielles Aroma. Wegen der vielen Kerne will sie aber keiner haben“, sagt Osuna. In der Marmelade konserviert sich ihr unverwechselbarer Geschmack. Seine Orangen-, Mandarinen und Zitronenmarmeladen sowie die Chutneys aus seinem Gemüsegarten (250 Gramm 5 Euro) gibt es in der Kooperative von Artà.

cooperativaarta.com

Agromart

Das Unternehmen Agromart in Porreres sitzt direkt an der Quelle für frisches Obst. Sogar die Feigen des Opuntien-Kaktus werden hier eingekocht. Darüber hinaus gibt es Konfitüren von Feigen, Pflaumen, Aprikosen und anderen Obstsorten in den Filialen von Agromart und den Kooperativen der Insel, beispielsweise bei Camp Malloquí in Consell (240 Gramm kosten 3,50 Euro).

agromart.es

Sa Roqueta

Montse Cordero und Apol.lònia Pericàs kochen die Konfitüren Sa Roqueta in Inca ein. Die beiden lernten sich während der Pandemie kennen und verkauften zunächst Obst und Gemüse auf den Wochenmärkten, das sie bei Landwirten oder auf dem Großmarkt besorgten. Ihr Einstieg in das Metier war, verschiedene Chilisorten zu Zöpfen zu nähen, die mit der Zeit jedoch vertrockneten. So kamen sie auf die Idee, pikante Marmeladen einzukochen. „Die mermeladas picantes essen und verkaufen wir am liebsten. Erst als bei uns einmal eine Kiste Erdbeeren übrig geblieben ist, fingen wir mit ganz normalen Marmeladen an“, sagt Montse Cordero. Sie kochen das ganze Jahr ein. Im Winter edle Sorten Äpfel und Birnen mit Zimt, im Februar Orangen und ab dann jeweils die Obstsorte, die auf den Plantagen reif und günstig sind. Aprikosen, Pflaumen und im Spätsommer Feigen. Cordero verkauft auf den Märkten von Alcúdia und Sineu. Währenddessen rührt Apol.lònia Pericàs in der Küche Früchte und Zucker. Zu kaufen sind die Konfitüren auf dem Mercat de l’Olivar und dem Mercat de Santa Catalina in Palma, aber auch in der Kooperative Camp Malloquí im Industriegebiet von Consell sowie online. (100 Gramm 3,50 Euro). Es sind auch größere Gläser im Programm.

saroquetamermeladas.com