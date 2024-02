Lauchzwiebeln vom Grill: Auf Mallorca darf wieder gekleckert werden

Wir sind mitten in der Saison. Und zwar in der Saison der calçots, einer Mischung aus Frühlingszwiebel und Lauch. Auch wenn dieses Gemüse ursprünglich vom Festland stammt, wird es auch auf Mallorca angepflanzt, etwa auf dem Bio-Bauernhof S’Hort d’en Guiem. Die calçots wachsen unterirdisch oder werden, wie beim Spargel, mit Erde bedeckt. Nach wie vor kommen die besten aus dem Ort Valls in der katalanischen Region Tarragona. Sie tragen dann auch das begehrte Gütesiegel IGP für eine geschützte regionale Spezialität. Der Preis für ein Bündel mit 25 Stück liegt aktuell zwischen 7 und 8 Euro.

Bis die Schale verkohlt Traditionell kommen die Zwiebelstangen auf den Rost und braten über Feuer, bis die äußere Schale verkohlt. Für besonders gutes Aroma nutzt man für den Grill Sarmiento-Holz, also Weinreben. Die Stangen werden dann auf Zeitungspapier oder auf halbrunden tönernen Dachziegeln serviert. Die Gäste ziehen die verkohlte Schicht ab, übrig bleibt eine zart-weiße Lauchstange. Faszination Calçots: Warum die Menschen auf Mallorca so gerne verkohlte Zwiebeln vom Grill essen Sie wird in Romesco-Sauce getunkt – einer Mischung aus Tomaten, Knoblauch, Paprika, Olivenöl, Essig sowie Mandeln oder Haselnüssen. Anschließend hält man die calçots kopfüber und isst sie mit zurückgelegtem Kopf. Kleckern gehört dazu: Stilecht bindet man sich einen Latz um, der die Kleidung schützt. In diesen Restaurants gibt es calçots Calçots sind meist ein privates Grillvergnügen. Auf Mallorca gibt es nur wenige Restaurants, die es anbieten, meist als Teil eines Menüs. Das Ses Coves in Génova, das Calçot-Restaurant schlechthin, hat derzeit geschlossen. Saugen, schmatzen, spritzen: "Calçots", Mallorcas Spezialität mit Gute-Laune-Garantie Im Diecisiete Grados in Palma gibt es sie dafür aktuell nicht nur klassisch vom Grill, sondern auch bereits abgezogen und in Tempura-Teig ausgebacken (diecisietegrados.es). Auch das Molí d’es Comte in Establiments bietet die Lauchstangen an (molidescomte.com). Und am 18. Februar um 13 Uhr findet ein Calçots-Essen im S’Era de Pula am Golfplatz bei Son Servera statt (seradepula.com).