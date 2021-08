Er ist eine Legende des Motorsports - und seine Familie Mallorca sehr verbunden. Jetzt hat der Streamingdienst Netflix einen Trailer veröffentlicht, der Einblicke in die neue Doku über Michael Schumachers Leben gibt. Medienberichten zufolge soll in dem Film, der am 15. September erscheint, auch bisher unveröffentlichtes Archivmaterial gezeigt werden. Zudem kommen die Formel-1-Kollegen Sebastian Vettel und Mika Häkkinen zu Wort.

In der emotionalen Filmvorschau ist Schumacher auf seiner Hochzeit mit Corinna zu sehen, mit seinen Kindern im Garten und natürlich auf den Rennbahnen. Interviews mit den Familienmitgliedern bereichern die Bilder.

Schumacher, der sich seit seinem schweren Skiunfall 2013 nicht mehr in der Öffentlichkeit zeigt, soll in den vergangenen Jahren mehrmals auf Mallorca gewesen sein. Seine Familie hatte bereits 2018 für rund 30 Millionen Euro ein luxuriöses Anwesen hoch über Port d'Andratx erworben. Vorbesitzer war Florentino Pérez, der Präsident von Real Madrid. Seither verbringen die in der Schweiz lebenden Schumachers immer mal wieder ein paar Tage auf Mallorca. Anfang März 2021 erwarben seine Frau Corinna und seine Tochter Gina-Maria wenige Autominuten von dem Feriendomizil entfernt ein 5,4 Hektar großes Grundstück in der Gemeinde Andratx. Hier wollen die Frauen wohl einen kleinen Reitstall errichten. /somo