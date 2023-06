Seit einigen Wochen ist Mallorca-Auswanderin Iris Klein wieder in festen Händen. Nach ihrer öffentlich ausgetragenen Trennung von Noch-Ehemann Peter Klein, ist die Reality-TV-Darstellerin nun mit einem der Öffentlichkeit nicht bekannten Mann zusammen. Klein erwähnt ihn häufig in ihren Instagram-Stories, bezeichnet ihn immer als "Mr. T.". Gezeigt hat die Auswanderin ihn allerdings noch nicht – der neue Mann in ihrem Leben suche nicht das Scheinwerferlicht.

Nun hat Klein aber zumindest erzählt, wie sie ihren "Mr. T." kennengelernt hat. Auf eine Fanfrage bei Instagram erklärte sie, die schicksalhafte Begegnung habe sich "in Santa Ponça auf dem Müller-Parkplatz" ereignet. "Er war ganz Gentleman und half mir beim Aufheben meiner Sachen, die auf den Boden fielen. Danach sind wir spontan Kaffee trinken gegangen. Seit diesem Tag sind wir unzertrennlich und total verliebt. Und stehen auch dazu." Klein fügte hinzu: "Es war Liebe auf den ersten Blick."

Neuer Partner wusste nicht, wer sie war

Laut der prominenten Auswanderin habe ihr neuer Partner zunächst nicht gewusst, wer sie war: "Erst als wir über unsere Familie geredet haben und über die Kinder. Aber er hat es mit Fassung ertragen und gleich gesagt, dass er keine Schlagerkarriere am Ballermann starten will oder der neue Bachelor werden möchte." Grundsätzlich habe er auch mit Social Media "nix am Hut".

Iris Klein verbringt derzeit nach ihrer Brust-OP vergangene Woche einige Tage in Deutschland bei ihrer jüngeren Tochter Jenny Frankhauser und deren Familie. Die Schmerzen würden langsam nachlassen, ließ sie ihrer Follower wissen. Allerdings sei es für sie unangenehm, dass sie derzeit auf dem Rücken schlafen muss. Die Vergrößerung ihrer Brüste ist übrigens nicht der einzige medizinische Eingriff in diesem Sommer. Im Juli will sie sich in einer Klinik in Palma eine Krampfader entfernen lassen, so Klein.