Mehrere Tage hatte Reality-TV-Darstellerin Iris Klein, wie so oft in den vergangenen Monaten, zuletzt bei ihrer jüngeren Tochter Jenny Frankhauser und deren Familie in Deutschland verbracht. Nun ist die langjährige Mallorca-Residentin wieder auf der Insel – und hat sich als erste Amtshandlung ein Tattoo auf den Bauch stechen lassen. Dafür suchte sie am Dienstag (16.5.) im Carrer Sant Miquel in Palma die Filiale einer Tattoo-Studio-Kette auf, die auch "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Caro Robens in der Vergangenheit mehrfach besuchte.

In Kleins Instagram-Stories ist zu sehen, dass es sich bei dem auswählten Motiv um die ägyptische Göttin Isis handelt, eine Frauenfigur mit Flügeln. Nach eigenen Angaben wolle sie damit eine Kaiserschnittnarbe bedecken. Diese sei fünfmal offen gewesen: drei Geburten sowie eine Eileiterschwangerschaft und die Entfernung der Gebärmutter. "Das sah nicht mehr schön aus." Starke Schmerzen beim Termin Allerdings lief der Tattoo-Termin alles andere als erwartet für die Mutter von Daniela Katzenberger. "Ich musste dreimal mittendrin abbrechen, weil ich es nicht mehr geschafft habe von den Schmerzen", erzählt die Auswanderin. "Ich glaube, mein Tätowierer hasst mich jetzt." Da die neue Körperverzierung so nicht fertig werden konnte, soll am Mittwoch der nächste Versuch stattfinden. Doch damit nicht genug. Als sie nach dem Termin zum Parkhaus an der Plaça d'Espanya ging, habe sie ihr Auto nicht mehr gefunden. Zunächst dachte sie, es sei gestohlen worden. "Aber wer stiehlt schon einen Smart?", erzählt die Auswanderin. Schließlich habe sie ihr Gefährt doch noch ausfindig gemacht. Doch, oh weh, beim Rausfahren habe sie eine Säule gerammt. Am Ende sei sie aber wohlbehalten zu Hause angekommen. Sticheleien von Yvonne Woelke Die Geschichte um das Tattoo wurde auch in Deutschland verfolgt. Yvonne Woelke, der eine Affäre mit Kleins Noch-Ehemann Peter nachgesagt wird, ließ es sich nicht nehmen, den Vorgang zu kommentieren. Die Schauspielerin, die gerne auf Instagram gegen Iris Klein stichelt, erklärte, sie habe aus dem familiären Umfeld von Klein erfahren, dass sie statt der Kaiserschnittnarbe die Narbe einer Bauchstraffung bedecken wolle. Das wiederum kommentierte Iris Klein mit dem Sprichwort: "Was stört sich die deutsche Eiche, wenn sich eine kleine Wildsau an ihr reibt?"