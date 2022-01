"Kontrollturm, bitte um Erlaubnis, von 10.200 auf 5.500 Fuß abzusinken". Mit diesen Worten bereitete sich der Kommandant José Luis Ballester der Iberia Caravelle auf dem Flug IB602 zwischen Valencia und Ibiza auf die Landung auf der Insel vor. "Erlaubnis erteilt", hieß es am Flughafen von Ibiza. Dieses Gespräch am Morgen des 7. Januar 1972 war der Auftakt zur größten Flugzeugkatastrophe, die sich bis dato in Spanien ereignet hatte. Insgesamt 104 Menschen, einschließlich der Besatzung und der Passagiere, verloren an diesem Tag ihr Leben. Es gab keine Überlebenden.

Fünf Minuten bis zur Landung

Das Gespräch zwischen dem Kommandanten der Caravelle und dem Fluglotsen fand am 7. Januar 1972 um etwa viertel nach zwölf statt. Von diesem Moment an waren es nur noch etwa fünf Minuten bis zur Landung des Flugzeugs auf dem Flughafen von Ibiza. Plötzlich brach der Kontakt ab. Der Flughafen die benachrichtigte die Luftwaffe in Palma de Mallorca, um die Spur der Iberia Caravelle aufzunehmen. Zwei Gruman-Flugzeuge überflogen das Gebiet, aber der dichte Nebel verhinderte eine Sichtung.

Kurz vor der Katastrophe beacxkerte der Landwirt Josep Ribas den Boden auf seinem Landgut C'an Prim am Fuße des Gebirgszugs Serra de sa Talaia. Er war der einzige Augenzeuge der Katastrophe. Die niedrige Höhe, in der die Caravelle beim landemanöver flog, machte ihn stutzig. Es ertönten ein Knall und kurz darauf eine Explosion. Ribas war klar, dass sich gerade eine große Tragödie ereignet hatte. Der Landwirt meldete die Katastrophe daraufhin der Dienststelle der Guardia Civil in Sant Josep. Anschließend leitete er die Rettungsarbeiten und stellte seine Kenntnisse des Geländes zur Verfügung.

Beileidsbekundungen des Papstes

Die Stelle, an der die Caravelle abstürzte, war als ses Roques Altes (die hohen Felsen) bekannt. Die Wrackteile waren in einem Umkreis von einem Kilometer verstreut. Die Flugzeugnase war unversehrt und der Aufprall erfolgte an der Rumpfunterseite. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass der Pilot versucht hatte, zu korrigieren und ein verzweifeltes Manöver durchzuführen, um den Zusammenstoß um jeden Preis zu vermeiden. Vegeblich. Die Rettungsarbeiten wurden bis nach Einbruch der Dunkelheit mit Hilfe von Fackeln fortgesetzt.

Bei der Beerdigung und dem Trauergottesdienst in Sant Josep de sa Talaia kam die ganze Trauer um die 104 Todesopfer des Flugzeugabsturzes zusammen. Papst Paul VI. übermittelte dem Bischof von Ibiza sein Beileid. Der bis dahin größte Flugzeugabsturz, der sich bis dahin in Spanien ereignet hatte, schockierte die Gesellschaft. Fünf Jahre später übertraf die Katastrophe von Los Rodeos auf Teneriffe mit seinen 583 Opfern das Unglück auf Mallorcas Nachbarinsel, als zwei Flugzeuge auf der Startbahn zusammenstießen. /pss