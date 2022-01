Der Partner ist fremdgegangen. Statt ihn zu verlassen, wollen Sie ihn künftig an sich fesseln? Oder aber ein wichtiger Verkauf steht an. Dafür wünschen Sie sich eindringlich, dass alles gut geht. Sie haben jüngst Lotto gespielt und hoffen auf viele Treffer? Wer in Juan Hurtados Laden Kabbala im Stadtviertel Pere Garau in Palma de Mallorca eintritt, findet für alle erdenklichen Alltagsszenarien eine Lösung. Manchmal kommt sie in Form einer Kerze, manchmal als Seife, Pulver oder Statue.

Seit über zehn Jahren verkauft der 66-Jährige Esoterik-Artikel, religiöse Figuren und Produkte der aus christlichen und afrikanischen Elementen bestehenden Santería-Religion, die in der Zeit der Sklaverei auf Kuba und anderen Karibik-Inseln entstand. Im Untergeschoss seines großzügigen Ladens, in dem es weniger penetrant als erwartet nach Raumduft riecht, legt der Menorquiner den Kunden auch Tarot-Karten.

Allen, die bisher keine Berührungspunkte mit Aberglaube oder Hellseher-Fähigkeiten hatten, sagt neben den Tarot-Karten und so manchem Heiligen womöglich gerade noch das „türkische Auge“ oder Nazar-Amulett etwas. Es soll dem Volksglauben nach böse Blicke abwenden. Die anderen Gegenstände bedürfen für Neulinge einer Erklärung.

Vieles dreht sich um die Liebe

Bei einem Großteil gibt schon der Blick auf den Titel auf der Verpackung Aufschluss. „Er wird mit niemandem sonst können“, „Entferne dich, Feind“, „Ich dominiere meine Frau“, „Auf ewig an mich gekettet“, „Ruf mich an“ oder „Ich will, dass du krank wirst“ ist auf den Kerzen, Parfüms, Seifen, Duschgels, Pulvern, Ölen und Essigen auf Spanisch zu lesen. Und selbst wer seinen Blick nur kurz durch die Regale schweifen lässt, merkt schnell: Ein überwiegender Teil der Mittelchen soll Anwendern bei Problemen in der Liebe helfen.

Einige sind vergleichsweise harmlos. So etwa ein Pulver, das man seinem Angebeteten unauffällig überstreuen oder in seinen Schuhen verstecken kann, damit er sich in einen verliebt. Es gibt aber auch etwa einen schwarzen Penis, bei dem schon der bloße Anblick wehtut: In ihm stecken an mehreren Stellen Nägel. „Den kaufen meist Frauen, die von ihren Männern betrogen werden. Versuchen ihre Männer, mit einer anderen Frau zu schlafen, bekommen sie keinen hoch“, erklärt Juan Hurtado die Bedeutung.

Andere Mittel sollen Kunden auch in anderen Bereichen vor dem Bösen schützen oder ihnen Geld, Gesundheit oder Erfolg verschaffen. Da ist etwa eine handgemachte Kerze aus Bienenwachs namens „Don Juan de la Lotería“, die zum Erfolg beim Glücksspiel verhelfen soll. Nicht weit entfernt davon steht eine blaue Kerze mit der Aufschrift „Concentración estudios“. Wer sie entzündet, soll sich beim Lernen künftig deutlich besser konzentrieren können.

Andere Produkte haben nicht sofort zu deutende Titel. „Ich weiß auf Anhieb auch nicht, wofür manches gut ist, und muss das erst einmal nachschauen“, gibt Hurtado zu, der die etwa aus Venezuela, Brasilien oder Mexiko stammenden Artikel bei Lieferanten in Madrid und Barcelona bestellt. Oft steuern die Kundinnen – auf 20 Frauen kommt nur ein Mann, es sind mehrheitlich Lateinamerikanerinnen, zwischen 18 und 40 Jahre alt – direkt auf ein bestimmtes Regal und Produkt zu.

In anderen Fällen schildern sie dem 66-Jährigen erst ihr Anliegen. Er empfiehlt ihnen dann ein Mittel. „Ich bin dann gewissermaßen ihr Psychologe“, erzählt der auf Mallorca aufgewachsene Menorquiner. Wer wissen will, was das Schicksal noch so bereithält, lässt sich von Hurtado Tarot-Karten legen. „Ich mache nur zwei oder drei Termine pro Tag aus. Ehrlich gesagt, langweilt mich das Kartenlegen ein wenig – oft geht es nur um Beziehungsprobleme“, so der gelernte Zahntechniker, der über seinen Bruder und seine Mutter in die Santería- und Esoterik-Welt eingetaucht ist.

Konzentration in Pere Garau

Nahe der Plaça d’Espanya betreibt Juan Hurtado noch ein zweites, etwas kleineres Geschäft. Alleine im näheren Umkreis seines Lokals in Pere Garau befinden sich vier weitere Esoterik- und Santería-Geschäfte. „Vor der Pandemie hatte ich hier drei Angestellte, jetzt nur noch einen“, erzählt Hurtado. Auch wenn vorher sogar noch deutlich mehr Kunden den Weg in seinen Laden gefunden hätten, laufe das Geschäft. „Die Menschen sind ängstlich, fragen sich etwa, ob sie ihre Arbeit verlieren. Sie kommen auch, um um Hilfe zu bitten“, so Hurtado, der versucht, alle Wünsche wahr zu machen, so abstrus sie auch erst einmal klingen mögen.

„Einmal kam eine verheiratete Kundin, die wie die Jungfrau Maria schwanger werden wollte, ohne mit ihrem Mann Sex zu haben“, erzählt Hurtado. Sie habe seinen Laden zufrieden wieder verlassen, erinnert er sich und grinst.