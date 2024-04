Sowohl der Bierkönig als auch der Megapark haben bereits die Partysaison 2024 auf Mallorca mit einem Opening eingeläutet. Nun feiert auch Krümels Stadl in Peguera den Saisonauftakt. In Anlehnung an die große Konkurrenz an der Playa de Palma diesmal sogar mit einer zweitägigen Sause.

"Unsere Besucher fanden es immer schade, dass das Opening schon nach einem Tag vorbei war. Jetzt probieren wir es aus. Es ist ein Experiment. Läuft es gut, kann ich mir auch ein dreitägiges Opening vorstellen", sagt Wirtin Marion Pfaff der MZ. Am zweiten Tag möchte sie vor allem die Schlagerwelt beglücken. Wer beim Opening im Krümels Stadl auftritt Los geht es am Dienstag (30.4.) ab 15 Uhr. 15 Acts stehen auf dem Programm. Neben Marion Pfaff alias Krümel singen unter anderem die bekannten Playa-Gesichter Alex Engel und Biggi Bardot. Die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Caro und Andreas Robens werden sicherlich kein Lied singen, stehen dafür aber für Fotos und Autogramme parat. Eine ähnliche Funktion hat der frühere "Bachelor" Paul Janke, der im Stadl auch in der Vergangenheit schon Rosen verteilt hat. Am Feiertag am 1. Mai geht es ab 16 Uhr weiter. Das Line-up für den Schlagerabend sagt wohl nur eingefleischten Fans etwas. Julia Raich, Acarina und Mark Ed werden als Highlights genannt. "Ich habe keine großen Erwartungen an die Saison. Ich hoffe einfach, dass es so gut wie in den vergangenen Jahren läuft", sagt Krümel. Noch ganz neu ist das Schank- und Kassensystem. "Dadurch müsste der Service schneller laufen und das dürfte den Umsatz erhöhen." Das ist Krümels Stadl in Peguera Marion Pfaff alias Krümel betreibt ihren Stadl seit 13 Jahren. Sicherlich hilfreich für den Erfolg der Kneipe war, dass die Vox-Auswanderer-Sendung „Goodbye Deutschland" die Sängerin und ihren aus Stuttgart stammenden Mann, den sie 2009 kennenlernte und der eine Booking-Agentur für Künstler betreibt, begleitete. Das Paar hat einen Sohn.