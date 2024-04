Weltstar Ed Sheeran ist am Freitag (26.4.) auf Kneipentour auf Mallorca gegangen. Einer der meistgehörtesten Sänger der Welt war am Abend in Palma aus.

Der Brite, bekannt durch Hits wie Perfect oder Blinding Lights, war mit einigen Freunden in der Bar "Honky Tonk" nahe des Kunstmuseums Es Baluard unterwegs. Zwei Bodyguards passten darauf auf, dass sich keine Groupies dem Musiker näherten. Letzte Konzert auf Mallorca vor drei Jahren Der letzte öffentliche Auftritt Ed Sheerans auf Mallorca war 2021, als er bei der Preisverleihung Los40 Music Awards im Velodrom Illes Balears (ehemals Palma Arena) sang.