Es war der Lebenstraum, den sich der gerade verstorbene Regisseur Dieter Wedel nicht erfüllt hat: ein Film über Mallorca. 2008 nutzte er einen seiner vielen Aufenthalte in seiner Wohnung in Cala Llamp (Andratx), um der MZ einen Besuch abzustatten. Er stellte der Redaktion damals zweieinhalb Stunden lang viele Fragen über die Insel. Etwa:

Wo kommt es am ehesten zu Reibungen zwischen deutschen Residenten und Mallorquinern auf der Insel ?

? Wie entwickelt sich der Immobilienmarkt ?

? Agiert Mallorcas Polizei tatsächlich immer so lasch, wie man von ihr behauptet?

Wer sind die Macher auf der Insel ?

? Wie sieht es mit dem Umweltschutz hier aus?

Wohin führt die Baupolitik ?

? Wie geht man auf der Insel mit der Korruption um?

Welches Profil besitzen Mallorca-Aussteiger?

Ziel war es damals, einen Dreiteiler zu schreiben, der im ZDF gezeigt werden sollte. „Es wird eine Komödie", verriet er damals. Eine über blauäugige Aussteiger, über Glücksritter, über Spekulanten, über Touristen, Mafiosi und korrupte Politiker. Vor allem aber über das Mehr-Schein-als-Sein. „Der Film soll schildern, was mich selbst auf der Insel bewegt. Mit ihm sollen die Zuschauer aber auch meine Liebe zu Mallorca zu spüren bekommen", sagte Wedel. Und er liebe die Insel wirklich - trotz allem, was ihm hier widerfahren sei.

Opfer des unkontrollierten Baubooms

Widerfahren war ihm vor allem der unkontrollierte Bauboom. „Ich habe mich früher immer über Leute lustig gemacht, die auf der Insel eine Immobilie besaßen." Noch bis Ende der 90er Jahre quartierte sich Wedel bei seinen Mallorca-Aufenthalten monatelang in Hotelzimmern ein, um hier die Drehbücher für seine späteren Fernseherfolge wie „Die Affäre Semmeling" zu schreiben. Irgendwann rief die damalige Teilzeit-Residentin Friede Springer bei ihm an. Die Witwe des Bild-Verlegers Axel Springer schwärmte von einer tollen Wohnung mit Meerblick im Südwesten der Insel, ein echtes Schnäppchen. „Damals wusste ich noch nicht, was Frau Springer unter einem Schnäppchen versteht", erinnerte sich Wedel amüsiert. Dennoch war der Regisseur von der Wohnung begeistert. Und schlug zu.

Wochen später verwandelte sich das Paradies in eine Hölle: In unmittelbarer Nachbarschaft zu seiner Wohnanlage wurde mit dem Bau einer riesigen Apartmentsiedlung begonnen. Wedel litt unter dem Staub, Dreck und Lärm der Großbaustelle echte Qualen. „Das war eine Art Enteignung." Es folgte ein jahrelanger Rechtsstreit mit dem Bauträger durch die Instanzen, den „ich vor wenigen Wochen gewann", so der Regisseur damals. Hätten die Richter anders entschieden, wäre er wohl auch nach Deutschland zurückgekehrt. Eine Abrechnung oder gar Racheakt für den ganzen Ärger sollte der Dreiteiler aber nicht sein. „Was mir hier passiert ist, hätte genauso gut auch woanders passieren können. Die Insel ist daran gewiss nicht schuld."

"Das Image Mallorcas über Jahre hinaus prägen"

Wedel war sicher, dass der Film wie eine Bombe einschlagen würde. „Er wird das Image Mallorca über Jahre hinaus prägen. Darauf spekuliert man schließlich auch beim ZDF." Drei Jahre noch, schätzte Wedel, dann könne man den bahnbrechenden Film schauen.

Doch die Zeit verging, und kein Dreiteiler war in Sicht. 2016 traf sich der Regisseur erneut mit der MZ. Auf die Frage, wo der lang erwartete Streifen bleibe, erklärte Wedel, es seien andere Filme dazwischengekommen, etwa "Papa und Mama" oder auch "Gier". Zudem habe sich sein Interessensgebiet verändert, was den Mallorca-Dreiteiler angeht: "Plötzlich haben mich aber mehr die politischen Aspekte interessiert: Mallorca als Probebühne für Europa. Dazu kam die völlig unverhohlene Korruption. Was so amüsant daran war: Sie war ganz offen."

Immerhin, den ersten Teil habe er schon fertig, erklärte er: "Es geht um einen Deutschen, der auf der Insel ein Unternehmen erbt und versucht, es zu retten, und keine Ahnung hat, mit welchen Kräften und Interessen er es hier zu tun bekommt. Er wird vor der Mafia gewarnt. Die gibt es hier, unbestreitbar."

Warum das Projekt letztlich nie gedreht wurde, ist nicht bekannt. Am 13. Juli verstarb Dieter Wedel in Hamburg. /ck/ aj