Wenige Menschen haben so viel wie er zum deutschen Verständnis und zur Wertschätzung von Mallorca beigetragen: Die Insel trauert um Günter Stalter. Der langjährige Reiseleiter ist am Donnerstag vergangener Woche (26.1.) nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 84 Jahren in Palma gestorben. Noch vor wenigen Wochen war er mit dem von ihm organisierten Residententreff der evangelischen Gemeinde unterwegs gewesen, um mit seiner herzlichen Art auch anderen die Reize und das Wesen der Insel zu vermitteln.

Der in der Neustadt an der Weinstraße geborene Hotelfachmann hatte 1966 zum ersten Mal im Hotel Arenal Playa auf der Insel gearbeitet und lebte gemeinsam mit seiner Frau Gabriele seit 1970 in Sa Cabaneta bei Palma. Als Chefreiseleiter, vor allem für britische Reiseveranstalter, lernte er die Insel später in- und auswendig kennen - ein Wissen, das er dann über Jahrzehnte hinweg ehrenamtlich auf Ausflügen und Exkursionen weitergab. Für sein Engagement für die deutsch-mallorquinischen Beziehungen bekam Günter Stalter 2017 das Bundesverdienstkreuz verliehen.

Eine erste Trauerfeier fand bereits am Sonntag im Kreis der Familie und enger Freunde und Weggefährten statt, die Beisetzung erfolgte dann am Montag. Im größeren Kreis will die evangelische Gemeinde am Sonntag (19.2., 17 Uhr) mit einem Gottesdienst in Peguera von ihrem Gründungsmitglied Abschied nehmen. Das Pfarrehepaar Martje Mechels und Holmfried Braun bietet zudem an, Beileidsbekundungen an die Familie weiterzuleiten.

Günter Stalter hinterlässt neben seiner Frau Gabriele seinen Sohn Sebastian und zwei Enkelkinder. Ihnen gilt das tief empfundene Beileid der Redaktion der Mallorca Zeitung. Wir trauern um einen außerordentlich feinen Menschen und werden Günter Stalter als Weggefährten sehr vermissen.

Ein ausführlicher Nachruf folgt. E-Mail-Kontakt zur evangelischen Gemeinde: info@kirche-balearen.net