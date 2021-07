Premiere im deutschen TV: Auch in der zweiten Staffel der deutsch-britischen Krimiserie „The Mallorca-Files“ ermitteln der chaotische Max Winter (Julian Looman) und die pflichtbewusste Miranda Blake (Elen Rhys) als ungleiches Paar auf der Balearen-Insel. Die Engländerin und der Deutsche sind jedoch inzwischen ein eingespieltes Team, besonders wenn es darum geht, ihre spanische Chefin Inés Villegas (María Fernández Ache), die jeden Schritt ihres Teams streng überwacht, in Schach zu halten.

Los geht es am Donnerstag (22.7., 21.45 Uhr, ZDFneo) mit der Folge „Der Maestro“: Während der After-Show-Party wird der Opernsänger José Castaña mitten auf der Bühne erstochen. Er wurde von hinten angegriffen, und niemand hat den Täter gesehen. Über hundert Personen kommen als mögliche Täter in Betracht. Verdächtig sind zunächst sowohl die trauernde Witwe Domenica als auch Josés Anwältin Julia.

Als Miranda und Max sich schon so gut wie sicher sind, wer hinter der Tat steckt, gibt es eine Wendung. Eine junge Sängerin nimmt sich das Leben. Grund dafür, so scheint es, ist der verstorbene Sänger. Im Zuge der Ermittlungen kommt heraus, dass José diverse Liebschaften hatte. Ist sein Tod ein Racheakt, und welche Frau mit gebrochenem Herzen steckt dahinter?

Eine Initiative der Mallorca Film Commission zeigt eine Karte mit allen wichtigen Drehorten aus beiden Staffeln, um den „Serien-Tourismus" zu befeuern. „Es wurde an vielen Orten der Insel gedreht, und es gibt Zuschauer, die wissen möchten, welche das sind, um sie zu besuchen", sagte Pedro Barbadillo von der ­Mallorca Film Commission Anfang des Jahres. Von den Coves del Drach über die Serra de Tramuntana bis zur Altstadt von Palma können Fans so den Spuren der TV-Kommissare kreuz und quer folgen und Zusatzinfos zu den jeweiligen Kapiteln nachlesen. Die Karte gibt es auf Spanisch und Englisch zum Download unter http://mallorcafilmcommission.net/grafics-descargables/.

Die erste Staffel hatte rund sechs Millionen Zuschauer aus 70 Ländern, insbesondere aus Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Skandinavien, dem Baltikum, Thailand und ­Japan. Laut Barbadillo war es vor allem das ­japanische Publikum, dem die neue movie map zu verdanken ist: Die Tourismus-Abteilung des Inselrats habe nämlich immer öfter Anrufe aus Japan bekommen - die Menschen wollten unbedingt mehr über diese Insel erfahren, auf der ihre Lieblings-Krimiserie spielt.

Externer Link: die erste Staffel in der ZDF-Mediathek