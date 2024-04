Ungeplanter Zwischenstopp in Palma: Ein Ryanair-Flugzeug, das von Dublin nach Ibiza unterwegs war, ist am Samstagmittag (27.4.) außerplanmäßig am Flughafen von Mallorca gelandet. Grund dafür waren die Angriffe einer Gruppe betrunkener Passagiere auf eine der Flugbegleiterinnen.

Wie aus einer Pressemitteilung der Guardia Civil hervorgeht, ging um 13.15 Uhr an Palmas Flughafen die Nachricht ein, dass ein Insasse eines Fliegers ärztliche Behandlung benötige. Konkret handelte es sich um einen Ryanair-Flug, der um 9.40 Uhr in Dublin losgeflogen war. Wie sich herausstellte, hatten mehrere betrunkene Fluggäste eine der Ryanair-Mitarbeiterinnen im Flugzeug bedroht. Die Frau stand wohl kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Inwiefern die Trunkenbolde handgreiflich wurden und was den Konflikt ausgelöst hatte, ist nicht bekannt. Mehrere Festnahmen Um die Situation wieder unter Kontrolle zu bringen, entschied der Pilot, bereits in Palma statt erst auf der Nachbarinsel Ibiza zu landen. Dort wurde die Frau medizinisch betreut, Beamte der Guardia Civil nahmen mehrere der mutmaßlichen Täter fest. Nach dem Zwischenfall flog die Maschine dann weiter zu ihrem eigentlichen Ziel Ibiza. Dort kam sie um 15.08 Uhr mit mehr als 2,5 Stunden Verspätung an. /somo