Mallorca startet regnerisch in die neue Woche. Am meisten Niederschlag gab es bis 8 Uhr morgens an der Wetterstation in Andratx, wo 23 Liter gefallen waren. In Banyalbufar fielen 21 Liter, in Port de Sóller 18 Liter. Der Südosten um Santanyì blieb weitgehend vom Regen verschont.

Warnstufe Gelb wegen Regens

Vorerst soll sich auch nichts an der Wetterlage ändern. Bis 12 Uhr gilt Warnstufe Gelb wegen Regens in der Tramuntana und im Süden der Insel. Dieser kommt – mit Sahara-Staub vermischt – als Schlammregen herunter. Die Höchsttemperaturen liegen in weiten Teilen der Insel bei rund 20 Grad. Nur im Südwesten ist es mit 17 Grad etwas kühler. Im Laufe des Nachmittags nimmt die Wahrscheinlichkeit von Gewittern zu. Kurz vor dem Sonnenuntergang um 20.40 Uhr könnte es in Palma einen wolkenfreien Himmel geben. Der Wind weht den ganzen Tag über schwach aus wechselnden Richtungen.

Am Dienstag dürfte die Entscheidung, was man anzieht, schwer ausfallen. Zwar beginnt der Tag in weiten Teilen der Insel wolkenfrei und sonnig, aber immer wieder soll es zu Niederschlägen, teilweise auch stärkerer Natur, und sogar Gewittern kommen. Die Temperaturen kreisen wie am Vortag um die 20 Grad, erneut mit etwas niedrigeren Werten im Südwesten.

Am Mittwoch entspannt sich die Lage weiter. Sonne und Wolken wechseln sich am Himmel ab. Die Temperaturen gehen leicht nach oben und erreichen in Cala Ratjada 23 Grad und in Pollença 22 Grad. Am Nachmittag zieht der Himmel wieder zu, es kann zu Niederschlägen kommen, wenngleich diese eher schwach ausfallen dürften.

Sonne-Wolken-Mix und 27 Grad

Es dürften vorerst der letzte Regen in dieser Woche sein. Am Donnerstag und Freitag bleibt es beim Sonne-Wolken-Mix. Die Temperaturen gehen noch mal ein wenig herunter, bevor sie am Wochenende Fahrt aufnehmen und Höchstwerte von bis zu 27 Grad im Norden und im Osten der Insel erreichen.