Wenn auch coronabedingt nicht bei einem großen Fest - das ist auf das kommende Jahr verschoben - , knallen an diesem Sonntag (1.8.) beim Inselradio auf Mallorca die Sektkorken: Der beliebte deutschsprachige Sender wird 25 Jahre alt. Los ging es am 1. August 1996 um 15 Uhr über die UKW-Frequenz 95.8. mit "Macarena" von Los del Río. Seither hat das Team rund um Geschäftsführer Daniel Vulic, wie einer Pressemitteilung zu entnehmen, "mehr als 2,5 Millionen Songs, rund 180.000 sonnige Wettermoderationen und über 70.000 Lokalnachrichten" gesendet.

„In einem Studio ohne Fenster im zweiten Untergeschoss am Paseo Mallorca mitten in Palma, da haben wir damals angefangen“, erinnert sich Vulic, der den Sender 1996 zusammen mit dem Radiojournalisten Uwe Bahn aufbaute. Der große Erfolg des Inselradios ermöglichte über die Jahre den weiteren Ausbau, inklusive des englischsprachigen Schwestersender Mallorca Sunshine Radio, der 2014 hinzukam. Nach 20 Jahren am Paseo Marítimo ist das Inselradio zudem erst kürzlich in ein nagelneues, 400 Quadratmeter großes Studio etwas oberhalb der Meerespromenade in den Carrer Federico García Lorca umgezogen.

Eigentümer des Senders war bis vor wenigen Jahren der deutsche Immobilienunternehmer Matthias Kühn. Als dessen Firmengruppe in die Insolvenz ging, übernahm eine von dem deutschen Anwalt Jürn-Hinnerk Fauteck vertretene Schweizer Beteiligungsgesellschaft das Inselradio.

"Was sich aber nicht geändert hat ist das, wofür das Inselradio seit 25 Jahren steht: Eine Brücke zwischen Mallorquinern, Spaniern und der deutschsprachigen Community zu schlagen, immer mit dem Ziel, Kulturen zu verbinden und das mediterrane Lebensgefühl an die Hörer weiterzugeben", so Daniel Vulic.

Ein Datum, um die große Geburtstagsparty nachzuholen, gibt es bereits: 30. Juli 2022. "Es soll ein Dankeschön an all unsere Hörer werden, die uns zu dem gemacht haben, was wir heute sind: Ein Radiosender, der nicht nur die Ohren seiner Hörer erreicht, sondern auch die Herzen”, heißt es in der Pressemitteilung. Die Mallorca Zeitung, die seit vielen Jahren gut und eng mit dem Inselradio zusammenarbeitet und dort auch regelmäßig ihre Inhalte vorstellt, sagt natürlich schon jetzt: Herzlichen Glückwunsch! /ck