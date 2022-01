Daraus, einer Mallorquinerin beim Eurovision Song Contest die Daumen zu drücken, wird leider nichts: Sara Deop, die 19-Jährige aus Manacor ist Donnerstagnacht (27.1.) beim spanischen Vorentscheiud, dem Benidorm Fest, ausgeschieden und zieht damit nicht ins Finale am Samstag ein. Die Enkelin eines bekannten kolumbianischen Sportmoderators und Politikers war mit ihrem Song „Make you say“ angetreten:

Darin geht es um eine starke und sinnliche Frau, die überzeugt ist, ihr Gegenüber erfolgreich zu verzaubern, sodass es sich in sie verliebt. "I'ma make you say you love me, show me the way you want me" (Ich sorge dafür, dass du sagst, dass du mich liebst; zeige mir, wie du mich liebst), singt Deop darin etwa. Dazu gibt es urbane Pop-Rhythmen.

Sara Deop hat ihre musikalische Karriere in der Musik- und Tanzschule in Son Servera begonnen, wo sie ausgebildet wurde. Ihren ersten Songs nahm die Jung-Künstlerin 2020 auf. Die Single heißt "Bye Bye" und kam im Juli auf den Markt. Vor zwei Monaten veröffentlichte sie "Zero Drama".

Das Finale, in dem endgültig entschieden wird, wer Spanien beim Eurovision Song Contest vertritt, wird am Samstag (29.1.) um 22.05 Uhr im ersten spanischen Programm TVE ausgestrahlt. Im Finale gegeneinander antreten werden dann Rigoberta Bandini, Rayden, Xeinn, Gonzalo Hermida, Chanel, Tanxugueiras, Blanca Paloma und Varry Brava. Der Eurovision Song Contest wird im Mai in Turin abgehalten.