Da das Wetter in den kommenden Tagen mies wird, ist ein Kinobesuch keine schlechte Idee. Derzeit läuft die etwas andere Sisi-Biografie „Corsage“ auf der Leinwand. Im CineCiutat gibt es den österreichischen Film auf Deutsch zu sehen. Hier geht es zu den Anfangszeiten

Die Mainzer gegen Real Mallorca anfeuern

Bundesligist Mainz 05 ist derzeit im Trainingslager auf der Insel und testet am Samstag (10.12., 12.30 Uhr) auf dem Trainingsgelände Son Bibiloni gegen Real Mallorca. Die Karten kosten 10 Euro. Mitglieder des Inselclubs kommen kostenlos rein.

In der Kulturfinca Blues aus den Niederlanden hören

Der niederländische Blues-Meister Hans Theessink bringt mit eigenen Songs und solchen etwa von Bob Dylan am Samstag (10.12.) um 18.30 Uhr die Kulturfinca in Lloret de Vistalegre zum Klingen. Karten (20 Euro): son-baulo@son-baulo.com.

In Sineu beim Schlachtfest Sobrassada probieren

Im Ortskern von Sineu findet am Sonntag (11.12.) zwischen 9 und 16 Uhr anlässlich der Fira de Sant Tomàs ein Schlachtfest statt. Neben einer Fotoausstellung können Besucher die Mallorca-Wurst Sobrassada kosten. Eintritt frei. Das Programm findet sich hier: ajsineu.net

Sich mit Gospel und Sybillengesang aufs Fest einstimmen

Das Konzertprogramm gestaltet sich immer weihnachtlicher. Diese Woche gibt es am Samstag etwa einen Gospel-Sybillengesang-Mix mit dem Ensemble A Vocal in Pollença. Ricarda Ulm. Gesang, und Joan Pau Chaves Trio, 19.30 Uhr, Kirche Monti-Sion, Carrer de les Creus, 1, Pollença. Karten: Rathaus Pollença

Eine historische Krippe besuchen

Seit mehr als 300 Jahren bauen die Kapuzinerinnen im Kloster de la Purísima Concepción in Palma ihre monumentale Krippe aus. Diese sowie weitere kleinere Krippen können an diesem Samstag (10.12.) sowie auch am 17., 24., 26. und 31. Dezember besichtigt werden. Die Besuchszeiten sind wegen Restaurierungen eingeschränkt. Krippenausstellung, 10.30–13.30 Uhr, Monasterio de la Purísima Concepción, C./ Caputxines, 14, Palma