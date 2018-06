Neue TV-Serie: Britisch-deutsches Polizisten-Duo ermittelt auf Mallorca

Das Setting hätte das Zeug, zur neuen Kultserie für Mallorca-Fans zu werden. Die bei Deutschen und Briten gleichermaßen beliebte Insel wird der Schauplatz einer neuen Krimiserie - "The Mallorca Files" -, an deren Produktion BBC und ZDF beteiligt sind. Die britische Kommissarin Miranda Blake und ihr deutscher Kollege Max Wolf werden als Protagonisten der zunächst zehnteiligen Serie auf Mallorca im Einsatz sein und im wundersamen Milieu der internationalen Inselresidenten ermitteln, wie die BBC ankündigte. Die Gegensätzlichkeit der beiden Polizisten, der polternde Deutsche und die eher introvertierte und karrierebewusste Britin, sorgen dabei für Spannung und Witz.

Autor der Serie ist Dan Sefton, der bereits erfolgreiche TV-Programme wie "The Good Karma Hospital" oder "Trust Me" schrieb. BBC Studius übernimmt die Produktion, an der auch ZDFneo beteiligt ist. Die Dreharbeiten auf Mallorca sollen im November beginnen, die ersten Folgen 2019 bei BBC one laufen. Über eine Ausstrahlung im deutschen Fernsehen ist noch nichts bekannt. /tg