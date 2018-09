Michelle Obama wandert bei Esporles auf Mallorca durch die Tramuntana

Michelle Obama, zur Zeit auf Mallorca im Urlaub, hat ihren zweiten Ferientag dem Wandern durch die Tramuntana gewidmet. Das berichtet die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". Die ehemalige First Lady der USA erkundete am Mittwoch (29.8.) das Gebiet in der Nähe von Esporles. Am Dienstag war sie früh morgens auf der Insel angekommen und traf sich später zu einem Mittagessen mit der ehemaligen spanischen Königin Doña Sofía, die ebenfalls nach Esporles kam.

Wie berichtet ist Obama bereits das dritte Mal auf der Insel. Dabei wohnt sie in demselben Urlaubsdomizil wie im vergangenen Jahr: in einem Landhaus, das Ex-Botschafter James Costos und sein Mann Michael Smith in Esporles gemietet haben. Es gehört der mallorquinischen Millionärin Marieta Salas. Das Paar, bei dem Michelle Obama noch bis Ende dieser Woche unterkommt, ist mit den Obamas befreundet.

Ses Planes - so heißt das Landgut - verfügt über neun Schlafzimmer, mehrere Salons, Gästeräume, Schimmbad, Spa, Fitnessraum und schöne Gärten. Informationen des "Diario" zufolge koste die Miete rund 8.000 Euro pro Woche.

Expräsident Barack Obama wird nicht nach Mallorca reisen können. Am Wochenende nimmt er in Washington D.C. an der Beerdigung des verstorbenen republikanischen Senatoren John McCain teil. /tg