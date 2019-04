Jens Büchners Lokal "Faneteria" in Cala Millor eröffnet wieder

Seit Monaten fragen sich Fans des verstorbenen TV-Auswanderer Jens Büchner, ob seine Witwe Daniela das Fanlokal "Faneteria" in Cala Millor an der Ostküste von Mallorca auch nach dem Tod ihres Mannes weiterführen will. "Ja", war jetzt aus Daniela Büchners Instragram-Account zu erfahren.

"Am 1. Mai startet unser großes Opening. Ich hoffe, wir sehen uns alle und bis dahin, macht's gut", so Büchner in ihren Instagram-Storys. Und: "Ich bin so aufgeregt." Erst im vergangenen Frühjahr hatten Daniela und Jens Büchner das Lokal in einer Seitenstraße zur Meerespromenade in Cala Millor gemeinsam eröffnet. Zahlreiche Gäste fanden sich in den Sommermonaten in dem kleinen Café ein, immer in der Hoffnung auf ein Selfie oder ein Pläuschchen mit Büchner, der durch seine jahrelangen Auftritte bei der Vox-Auswanderersendung "Goodbye Deutschland" vielen ein Begriff war. Das bekam auch die MZ bei einem Ortstermin im Mai 2018 zu spüren.

MZ-Besuch in der "Faneteria"

Im Oktober schlossen die Büchners die "Faneteria" zum Saisonende, im November verstarb Jens Büchner (48) für viele sehr überraschend im Son-Espases-Hospital in Palma de Mallorca an Lungenkrebs. Seine Witwe, die weiter mit fünf Kindern bei Cala Millor lebt und 2015 extra wegen Jens nach Mallorca gezogen war, hatte sich mehrere Monate bedeckt gehalten. Nun wird sie wohl bald wieder in der Öffentlichkeit auftreten - auf dem Goodbye-Deutschland-Instagram-Account sind bereits Fotos von Umbauarbeiten in der "Faneteria" zu sehen. /somo