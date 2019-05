Lassen Sie sich die Stadt Palma von ihren Einwohnern zeigen

Bereits zum vierten Mal nimmt Palma de Mallorca am internationalen Jane's Walk teil. Bei den nach der Soziologin und Architektin Jane Jacobs benannten Rundgängen führen Bürger ein Wochenende lang (3. bis 5. Mai) andere Menschen anhand eines bestimmten Themas durch ihre Stadt oder ihr Viertel.

Den Auftakt macht am Freitag eine Führung zur Vogelwelt in Palma (18 Uhr, Plaça Almoina vor der Kathedrale), die am Sonntag um 9 Uhr wiederholt wird (gleicher Treffpunkt). Vielversprechend klingt auch die spanischsprachige Führung der Journalistin Laura Jurado durch das Brennpunkt-Viertel Corea (Sa., 12 Uhr, Ecke General Riera mit Carrer Albacete).

Wie sich die Stadtarchitektur auf das Leben der Kinder auswirkt, untersucht eine Führung, die am Samstag um 17 Uhr am Spielplatz an der Plaça Santa Pagesa beginnt (Katalanisch). Wer sich eher für Kunst interessiert, kann sich von der Gruppe Street Art Mallorca die Wandgemälde an der Balearen-Uni erklären lassen (Sa., 12 Uhr, vor der U-Bahn an der Uni, Katalanisch).

Ein Klassiker des Jane's Walk ist die Führung durch das Viertel La Soledat. Diesmal steht die Tour unter dem Motto „Das was war und nicht mehr ist" (So., 17.30 Uhr, Plaça de Sant Francesc Xavier, Katalanisch). Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das komplette Programm gibt es unter janeswalkpalma.wordpress.com