Kinostart: Wo Anna Hathaway auf Mallorca für "Glam Girls" vor die Kameras trat

Es ist soweit: Der unter anderem auf Mallorca gedrehte Streifen "Glam Girls - Hinreißend verdorben" läuft am Donnerstag (9.5.) in deutschen Kinos an. Auf der Insel erinnert man sich unterdessen daran, wie das riesige Filmteam um Hollywood-Star Anne Hathaway mehrere Wochen auf Mallorca drehte. Im englischen Original heißt der Film "The Hustle".

Mallorca-Kenner dürften schnell erkennen, dass viele Szenen der Millionen-Produktion von Regisseur Chris Addison und Drehbuchautor Jac Schaeffer auf der Balearen-Insel gedreht wurden. Dabei spielt die Komödie eigentlich an der Cote d'Azur. Bei Dreharbeiten im Herbst 2017 hatte die Crew daher auch Autokennzeichen und Schriftzüge auf Ladenlokalen am Luxus-Hafen Puerto Portals für die Aufnahmen in französische Kfz-Kennzeichen umgewandelt.

Neben dem Edelhafen drehte das Team Ende Oktober auch im Nordosten der Insel sowie im Hotel "Hospes Maricel & Spa Mallorca" in Sant Agustí.

So originell die landschaftlichen Aufnahmen im Trailer auch wirken - der Inhalt der Komödie ist ein Remake. Die schöne Anne Hathaway zeigt der vollschlanken Rebel Wilson, wie das Luxusleben funktioniert. Beide verirren sich in Lügen und Intrigen. "The Hustle" ist ein Remake des 1988 erschienen Films "Dirty Rotten Scoundrels" (Deutsch: Zwei hinreißend verdorbene Schurken). In Spanien soll der Film erst im Juli in die Kinos kommen.