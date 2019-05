Mallorca Design Day: Letzte Anprobe vor dem Catwalk

Der Parkettboden in der Escola d'Art i Superior de Disseny an der Plaça del Tubo in Palma gibt ein Knirsch-Konzert, während sechs Jung-Designer an den Kleidern von gut einem Dutzend Models zupfen. Die Modemacher stecken mit Nadeln die Teile ab, die noch nicht optimal sitzen. Ist alles perfekt, gilt es schnell das nächste Kleid anzuprobieren. Dass die laufende Fernsehkamera des balearischen Senders IB3 dabei auch mal eine Linse auf eine blanke Brust wirft, interessiert die Models nicht. Hier geht es schließlich um Mode, die am Freitag (24.5.) auf dem Catwalk des zweiten Mallorca Design Day in Puerto Portals vor einer Jury präsentiert werden muss. Heute findet die letzte Anprobe vor dem Event statt.

Mittendrin im Gewusel ist Raquel Arañón, die zwölf Jahre lang an der Schule das Fach Mode gelehrt hat und nun die Modeschau leitet. Zehn Monate haben die Vorbereitung in Anspruch genommen. „Die meisten hier sind ehemalige Schüler von mir", sagt Raquel ­Arañón. Sie geht herum, gibt letzte Tipps. Nein, hektisch gehe es hier nicht zu, findet sie. Trotzdem kommen die sechs Jung-Designer Rebeca Tejedor, Carla García Parrondo, Marisa del Hoyo, Alejandra Olalla Candia, Estela ­Marti und Alfonso Sánchez ganz schön ins Schwitzen. Sie gehen als Finalisten für die ­Kategorie Balearen an den Start, es locken bis zu 2.000 Euro Preisgeld. Per Jury-Entscheidung gibt es schon Sieger in den Kategorien National (David de Calle aus Madrid), Curvy National (Carla Garcia Parrondo aus Palma). „Neu ist

in diesem Jahr die Kategorie International", sagt Raquel Arañón. Die konnte Nicolás Sanchez aus Argentinien für sich entscheiden. 121 Bewerbungen sind insgesamt eingegangen.

Carla García Parrondo könnte als Teilnehmerin in der Kategorie Balearen als gesetzte Siegerin bei den Curvys ihr Preisgeld verdoppeln. Wo sie das Geld anlegt, wüsste sie schon: „Ich überlege, mir einen Online-Shop aufzubauen." Eine Website mit ihrer Mode hat sie bereits: www.moddart.com

Modenschau in Puerto Portals:

Torre de Capitanía, 07181 Portals Nous

Am 24.5., Beginn: ab 20 Uhr, Eintritt frei.

Anmeldung notwendig unter www.mallorcadesignday.es