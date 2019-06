Helene Fischer gibt auf Mallorca Privatkonzert auf Luxusyacht

Helene Fischer ist am Freitagabend (21.6.) in Port Adriano auf Mallorca auf einer Luxusyacht aufgetreten. Aufnahmen von RTL zeigen, dass im Publikum unter anderem Boris Becker, H.P. Baxxter und Carsten Maschmeyer waren. Ex-Freund Florian Silbereisen kündigte die Sängerin an.

Informationen des Senders zufolge soll es sich um eine Yacht von Milliardär Willy Beier handeln, die rund 60 Millionen Euro gekostet haben soll. Rund 300 Gäste sollen bei der Taufe dabei gewesen sein. Als sie noch ein Paar waren, hatten Florian Silbereisen und Helene Fischer eine Wohnung auf Mallorca. /pss