Mario Basler eröffnet feierlich seine Bar in Cala Ratjada

Mit einer stilvollen Party hat Ex-Fußballprofi Mario Basler am Freitagabend (28.6.) seine neue Bar "MB 30" in Cala Ratjada im Nordosten von Mallorca eröffnet. Neben zahlreichen Persönlichkeiten aus dem Ort waren auch ein paar deutschlandweit bekannte Promis zugegen.

"Ich bin seit Jahren mit Mario befreundet, und wenn ein Freund zur Party lädt, dann kommt man auch", erklärte der mehrfache Boxweltmeister Arthur Abraham der MZ. Wie die anderen etwa 250 geladenen Gäste genoss er den lauen Abend auf der Terrasse im unteren Bereich des "MB 30" bei Live-Musik, Getränken und Häppchen.

"Die werden das hier schon gut machen, wobei ein prominenter Name natürlich immer nur das I-Tüpfelchen ist, damit ein Laden funktioniert", so Marcus Prinz von Anhalt, der mit einem Hubschrauber von Ibiza aus nach Mallorca gekommen war, um an Baslers Eröffnungsparty teilzunehmen.

"Die letzten Wochen waren anstrengend, es hat nicht alles so schnell geklappt, wie wir es wollten, in Spanien ticken die Uhren eben etwas anders, aber ich bin zufrieden", so Mario Basler. Er genoss, sportlich-leger gewandet in weißes Polohemd, Jeans und Turnschuhe, die ein oder andere Zigarre und ließ sich im Laufe des Abends sogar von heißen Salsa-Rhythmen zum Tanzen animieren.

Der Künstler Frank Krüger aus Cala Ratjada schenkte Basler zum Einstand ein Gemälde. Foto: Wrobel/Birdy Media



Das "MB 30" hatte bereits Anfang Juni sein Soft-Opening. Es befindet sich an Cala Ratjadas Meerespromenade im Lokal des ehemaligen "Gran Café". Nicht nur zum großen Opening möchte Basler, der die Mischung aus Restaurant, Bar und Lounge gemeinsam mit drei teils gastronomieerfahrenen Partnern führt, vor Ort Präsenz zeigen. "Immer kann ich nicht hier sein, ich habe ja auch Termine in Deutschland, aber mehrmals im Monat auf jeden Fall", verspricht er.

Tatsächlich erregte das fröhliche Treiben am Eröffnungsabend bereits großes Aufsehen. Zahlreiche Touristen und Passanten blieben vor dem Lokal stehen, um einen Blick auf die Prominenz zu erhaschen - und im besten Fall auch ein Foto zu schießen. Auf weitere Fußballgrößen musste das neugierige Publikum allerdings verzichten. Mehrere Kicker hätten zunächst zugesagt, zu kommen, als die Eröffnung noch einen Tag später stattfinden sollte, berichtet einer der Geschäftspartner von Mario Basler. "Aber wegen eines Wettlaufs hier im Ort konnte unsere Party leider nicht am Samstag stattfinden."