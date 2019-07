Mit der MZ "Walking on Sunshine" auf einem VIP-Boot hören

Wurden in den 80er-Jahren Weltstars: Katrina & The Waves.

Mit ihrem Welthit „Walking On Sunshine" wurden sie Mitte der 80er-Jahre berühmt und für einen Grammy nominiert, 1997 gewannen sie den Eurovision Song Contest mit der Ballade „Love Shine A Light". In diesem Sommer kommen Katrina & The Waves im Rahmen der Reihe „Legends VIP" auf die Insel – und bieten ihren Fans die Chance, ein Konzert im exklusiven Ambiente zu erleben.

Die aus Cambridge stammende Gruppe spielt am 1.8. ein Konzert auf dem „Legends VIP Boat" vor nur hundert Zuschauern. Das Boot ist im klassischen „Beduinen-Style" gehalten und bietet Komfort und Service. Die Konzerte sind eine einmalige Möglichkeit die Künstler hautnah und persönlich kennenzulernen und zu erleben. Bei einer Abend-Cruise durch den Hafen von Palma erleben die Besucher ein einzigartiges Konzert mit Traumkulisse. Und die Leser der MZ können dabei sein. Wir verlosen 5x2 Karten für die Show.



Schicken Sie einfach bis zum 16.7. eine E-Mail mit dem Stichwort „Katrina" an preise@mallorcazeitung.es

Wer sich nicht auf sein Losglück verlassen möchte, kann selbstverständlich auch Tickets kaufen. Die Karten für die dreistündige Fahrt kosten 150–250 Euro und sind unter legendsvip.com erhältlich. Katrina & The Waves kommen ­übrigens noch ein zweites Mal auf die ­Insel. Am 7.9. spielt die Bands ihre Hits in Montuïri, Tickets gibt?s ab 30 Euro.