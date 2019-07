Melanie Griffith macht Mallorca eine Liebeserklärung

Die US-Schauspielerin Melanie Griffith hat zum Abschluss ihres Urlaubes im Mittelmeer-Raum Mallorca besucht. Folgt man ihren Veröffentlichungen auf Instagram, so war sie zuvor auf Ibiza und reiste an Bord einer Yacht mit einigen Freundinnen nach Mallorca. Hier besuchte sie die Bucht von Deià, "schwimmen in schönen Gewässern", postete sie. Zum letzten Foto, dass sie von Mallorca veröffentlichte, schrieb sie: "Letzte Nacht auf Mallorca. Auf Wiedersehen Spanien. Ich liebe dich sehr."



Von 1996 bis 2014 war Griffith mit dem spanischen Schauspieler Antonio Banderas (58) verheiratet. Die beiden haben zusammen eine Tochter.



1989 wurde Griffith für die Hauptrolle in "Die Waffen der Frauen" für den Oscar nominiert. Zuvor war sie für diese Rolle mit dem Golden Globe ausgezeichnet worden. /lk