Exlusives Katrina & The Waves-Konzert auf dem Meer vor Mallorca

Am 1.8. präsentiert die Mallorca Zeitung eine ganz besondere Jungfernfahrt im Hafen von Palma. An diesem Tag legt zum ersten Mal das frisch umgebaute Boot des „Legends VIP"-Konzertveranstalters Roland Michael mit Gästen ab. An Bord geben Katrina & The Waves („Walking on Sunshine") ein privates Konzert vor 100 Zuschauern. Auf drei Stunden ist die Tour in der Bucht von Palma angesetzt. „Die Leute können es sich an Bord richtig bequem machen, unser Schiff ist im Beduinen-Style mit dicken Teppichen und großen Kissen eingerichtet", sagt Roland Michael, der sich auf einem Festival in London zu dieser Einrichtung inspirieren ließ. „Das Boot war früher ein Fischkutter, den wir sechs Monate lang renoviert haben." Es sei weder ein Partyboot noch eine Luxusyacht. Aber an Bord gebe es auf 24 Meter jede Menge Lifestyle zu erleben. Und am 1. August britische Popstars: unplugged und sehr exklusiv.

Seit über 30 Jahren ist Roland Michael mit seiner Firma Block Consulting im Musikgeschäft aktiv. Vor elf Jahren zog er nach Mallorca. Mit der Konzertreihe „Legends VIP" brachte er vergangenes Jahr die verbliebenen Jacksons auf die Insel, dieses Jahr kommt Nena (14.8., Port Adriano). Auch bei diesem Besuch gibt es einen Termin zu Wasser: „Die Gäste können dann mit unserem Schiff nach Port Adriano fahren", sagt Roland Michael, der für September ein weiteres Bootskonzert mit Mick Taylor, dem Ex-Gitarristen der Rolling Stones, plant. Darüber hinaus soll das „Legensvip OCB Boat" als schwimmendes Restaurant, Bühne für Talks mit Prominenten aus Musik, Wirtschaft, Politik, Film oder Gastronomie sowie auch für Filmabende auf dem Meer genutzt werden.

Die Karten für Katrina & The Waves kosten 150 und 250 Euro, Fingerfood und Softdrinks sind inklusive. Die Band spielt auch am 6.9. (neuer Termin!) in Montuïri vor dem Rathaus (30 Euro). www.legendsvip.com