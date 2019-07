"Game of Thrones"-Star Jason Momoa klettert auf Mallorca

In der Serie "Game of Thrones" liebt er als Khal Drogo die Drachenkönigin Daenerys Targaryen, bis ihn ein früher Tod ereilt. In der Neu-Verfilmung des DC-Comics Aquaman ist er als Herrscher der Meere zu sehen. Kürzlich verweilte Jason Momoa auf Mallorca, um mit dem Extremkletterer Chris Sharma ein bisschen am Felsen abzuhängen.

Chris Sharma veröffentlichte Fotos ihres gemeinsamen Besuchs auf Instagram, schwärmte von den Erlebnissen beim Klettern und nannte Jason Momoa einen "Bruder". Momoa antwortete, dass er mit seinem Kumpel die schönsten Orte besucht habe, die er je gesehen habe.

Der US-Kalifornier Chris Sharma begann im Alter von 12 Jahren mit dem Klettern, schon in seiner Jugend gewann er nationale und internationale Wettbewerbe. Er ist ein Erstbegeher vieler Routen mit höchstem Schwierigkeitsgrad. In Barcelona besitzt er eine Kletterschule.

Jason Momoa ist Sohn eines Hawaiianers und einer Mutter mit deutschen, irischen und indianischen Wurzeln. Er wuchs in Norwalk im US-Bundesstaat Iowa auf. Am Anfang seiner Karriere arbeitete er als Model und wurde 1999 zu „Hawaii's Model of the Year" ernannt. /lk

Hintergrund: Klippenklettern auf Mallorca