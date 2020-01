Mallorca im TV: Vox zeigt neue Folge von "Goodbye Deutschland"

Am Montag (27.1.) ist mal wieder "Goodbye Deutschland"-Tag. Der Sender Vox zeigt um 20.15 Uhr eine neue Folge des Auswanderer-Formats. Darin zu sehen sind auch drei Familien, die nach Mallorca auswandern.

Roberto, Marina, Armando, Lucia und die kleine Aurelia haben in Deutschland alles verloren. Die Familie ist durch ihre Selbstständigkeit, nicht bezahlte Rechnungen und schlechte Geschäftsbeziehungen insolvent gegangen und konnte ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen. Vom deutschen Staat zu leben, kommt für die fünf trotzdem nicht infrage. Deswegen versuchen die Savinis, die Insolvenz in Deutschland hinter sich zu lassen und auf Mallorca noch einmal ganz von vorne anzufangen.

Doch das ist gar nicht so leicht, denn Roberto und Marina fallen wieder in ihre alten Geschäftsmuster zurück und sind schnell wieder da, wo sie in Deutschland aufgehört haben. Wieder wird das Geld knapp. Wie kann die Familie auf Mallorca bleiben und was, wenn sie auch hier wieder alles verlieren?

Kathrin und Tommy haben ein gutes Jobangebot auf Mallorca bekommen. Die beiden halten zusammen wie Pech und Schwefel - auch in schwierigen Zeiten. Gerade deswegen genießen sie ihr Leben so sehr. Doch auch ihre starke Beziehung wird jetzt auf den Prüfstand gestellt. Tommy geht es gesundheitlich schlecht.

Und dann sind da noch Ina, Frank und Tochter Julie. Sie leben jetzt seit einem Jahr auf Mallorca. Ein Brand und ihre Ehekrise haben die Familie auf eine harte Probe gestellt. Auch Franks berufliche Pläne lösen sich buchstäblich in Rauch auf. Aber er gibt nicht auf. /sw