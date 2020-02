Michael Douglas schickt Sonnengrüße von Mallorca

Nach dem Tod seines Vaters Kirk Douglas hat Sohn Michael Douglas ein paar Tage Sonne und gutes Essen auf Mallorca genossen. Am Wochenende (22./23. 2.) besuchte er sein Lieblingsrestaurant in Palma und schickte Mittelmeer-Grüße über die sozialen Netzwerke.



Auf einer der Instagram-Veröffentlichungen sieht man Michael Douglas in einem Selfie auf einer Terrasse mit dem Mittelmeer im Hintergrund. Allen seinen Fans wünschte damit ein gutes Wochenende.





In einer zweiten Veröffentlichung verrät der US-Schauspieler, wo er auf der Insel am liebsten speist: "Mein liebstes Restaurant in Palma", unterschreibt er ein Foto des Restaurants Canela im Carrer Sant Jaume. /tg