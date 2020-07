Neues von den Mallorca-TV-Auswanderern bei "Goodbye Deutschland"

Schon wieder läuft am Montag (27.7.) auf Vox eine neue Folge des Formats "Goodbye Deutschland" mit einigen Mallorca-Auswanderern. Um 20.15 Uhr geht's los.

Mit dabei sind dieses Mal unter anderem Tamara und Marco Gülpen: Es ist endlich soweit: Die Eheleute fliegen wieder nach Mallorca. Viel später als gedacht starten die Hostalbetreiber in die Saison. Wie die werden wird? Das wissen Tamara und Marco nicht. In ihrem Hostal am Ballermann haben sie mit Flug- und dementsprechend Zimmerstornierungen zu kämpfen. Und ob es sich lohnt, die Faneteria zu eröffnen, steht auch noch in den Sternen. Kommen dieses Jahr genug deutsche Touristen auf die Insel? Das fragt sich auch Daniela Büchner. Zusammen mit den Gülpens muss sie entscheiden: Faneteria aufmachen? Oder zulassen?

Während die meisten Mallorca-Auswanderer noch kämpfen und versuchen, sich gegen die Krise zu stemmen, haben Sebi und Sven Florijan beschlossen, die Reißleine zu ziehen. Es geht nicht mehr. Die Eheleute werden Mallorca verlassen und zurück nach Deutschland gehen. Eine harte Entscheidung, denn Mallorca war ihre Trauminsel. Bis Corona kam.

Raus aus dem Hamsterrad und mit dem Verleih von Hüpfburgen Mallorca erobern: Das war der Traum von Dennis Schadly. Doch jetzt hat die Krise den Auswanderer gezwungen, zurück in seine Heimat nach Brandenburg zu kehren. Für ein Leben auf Mallorca zahlte Dennis einen hohen Preis. Als der Brandenburger 2018 auswanderte, ließ er seine Freundin und den gemeinsamen Sohn in Deutschland zurück. Die Beziehung zerbrach. Jetzt kann der Auswanderer seinen Sohn wieder regelmäßig sehen. Wird Dennis vielleicht sogar für immer in Deutschland bleiben? Oder zieht es ihn trotz Krise zurück auf die Insel?

Auch auf Fuerteventura läuft nicht alles rund: Nach einer schmerzhaften Trennung ist Uli Kuhr vor zwei Jahren als Singlefrau nach Fuerteventura ausgewandert. Die vielleicht beste Entscheidung ihres Lebens. Denn Uli traf auf der Kanareninsel ihren Traummann: Karl-Heinz. Gebürtiger Bayer. Privat schwebt Uli auf Wolke Sieben. Doch geschäftlich könnte der Absturz drohen. Denn Anfang des Jahres hat Uli ein Eiscafé übernommen. Ohne zu wissen, dass ein paar Wochen später die Welt auf dem Kopf stehen wird. Und noch etwas belastet die gelernte Pferdewirtin Uli: das Verhältnis zu ihrer Ex-Chefin Margit. Auf deren Pferdehof hatte Uli gearbeitet. Dann aber gekündigt. Seitdem haben sich die beiden Auswanderinnen nie so richtig ausgesprochen. /sw