Im Video: So schön war das Golfturnier der MZ in Alcanada

Ein Golfturnier in Zeiten der Corona-Pandemie - wenn sich alle an die Regeln halten, ist das möglich. So geschehen am Samstag auf dem Porsche-Platz Golf de Alcanada. 108 Teilnehmer waren zur 19. Ausgabe des MZ-Golfturniers gekommen und erlebten bei Temperaturen bis zu 24 Grad, glasklarer Luft und einer sanften Brise ein tolles Turnier.

Golfplatzdirektor Kristoff Both und sein Team hatten alles bis ins letzte Detail organisiert, die bekannte Konditorin Eva Squarcia kümmerte sich um die exquisite Halfway-Verpflegung, die Mannschaft des Club-Restaurants um das Mittagessen, das auf der großen Terrasse und damit mit genügend Abstand genossen werden konnte.

Den Sieg holte sich bei den Damen mit 24 Punkten Jill Obermayr, bei den Herren siegte Lasse Ijas mit 32 Punkten.

Die MZ war mit der Kamera dabei und hat die schönsten Moment eingefangen.