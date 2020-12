Hier können Sie Mallorca in der Krise helfen

Die sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Pandemie haben der vom Tourismus so abhängigen Insel schwer zugesetzt, wie die immer länger werdenden Schlangen vor den Lebensmittelausgaben belegen. Um über den Winter zu kommen, benötigen viele Menschen Hilfe – und Ihre Spenden. Bei diesen Hilfsorganisationen ist Ihre Unterstützung in guten Händen. Auf Wunsch stellen sie auch Spendenbescheinigungen aus.



Hope Mallorca

Die Deutschen Jasmin Nordiek und Heimke Mansfeld haben die Initiative in Santanyí gegründet, um kleinen Geschäften eine Plattform zu geben. Als zweites Betätigungsfeld hat Hope Mallorca eine Essensausgabe gestartet, die immer weiter ausgebaut wird. Mittlerweile gibt es mit Portocolom eine zweite und ab Montag (21.12.) in S'Illot eine dritte Verteilstation. Neben weiteren Hilfsprojekten sammelt Hope derzeit auch Spielzeug, um den Kindern Weihnachtsgeschenke zu ermöglichen. Bedarf besteht derzeit noch an Geschenken für Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 18 Jahren.

Spendenkonto:

IBAN: ES96 3058 4516 4327 2000 8258

Kontakt: hope-mallorca.org



SOS Mamás und Barber Angels

Die von der Krankenschwester Ascen Maestre aufgebaute Hilfsorganisation verteilt Nahrungsmittel an rund 10.000 Bedürftige in Palma und Calvià. In einer neuen Ausgabestelle in Cala Bona werden auch Menschen aus dem Inselosten bedacht. Dort kooperiert „SOS Mamás" mit den „Barber Angels", einem Zusammenschluss überwiegend deutschsprachiger Friseure und Barbiere, die seit einigen Jahren auch auf Mallorca tätig sind.

Spendenkonto:

IBAN: ES38 2100 2097 7002 0010 7470

Kontakt: Facebook SOS Mamas

oder info@barberangels.es

Tardor

Die Tafel ist eine der größten Hilfsorganisationen in Palma. Tardor betreibt neben der Armenspeise in Palma zwei Obdachlosenheime. Eine dritte Unterkunft ist geplant.

Spendenkonto:

IBAN: ES07 0133 0149 6441 0000 2865

Kontakt: Facebook Associació Tardor

Mallorca sense fam

Auch diese Organisation kümmert sich darum, Bedürftige mit Lebensmitteln zu versorgen. Das hat „Mallorca ohne Hunger" sogar im Namen stehen. Die Initiative existiert seit elf Jahren und wird auch von der Landesregierung unterstützt.

Spendenkonto:

IBAN: ES52 2100 0972 9902 0030 7062

Kontakt: mallorcasensefam.org

Lions Club Palma

Im vergangenen Monat hat der Lions Club Palma das zehnjährige Bestehen des Projektes „Comida para todos" (Essen für alle) gefeiert und zu dem Anlass einen neuen Transporter vorgestellt. Dieser sammelt täglich auf einer 210 Kilometer langen Route in den Lidl-Filialen auf der Insel eine Tonne aussortierter Waren wie Obst und Gemüse oder auch Hygieneartikel ein und bringt sie zu den Tafeln. Rund 300 Familien werden so versorgt.

Spendenkonto:

IBAN: ES62 2100 4379 6302 0005 0026

Kontakt: lionsclubpalma.com

Banco de alimentos

Die mallorquinische Lebensmittelbank ist der Versorger vieler Essensausgaben, betreibt aber keine eigene Ausgabe. Die gemeinnützige Organisation hat ihr Lager auf dem Gemüse- und Obst-Großmarkt Mercapalma. Dort sammelt die Banco de Alimentos Spenden von Supermärkten.

Spendenkonto:

IBAN: ES53 2100 0204 12 02 0074 3042

Kontakt: bancodealimentosdemallorca.org

Creu Roja

Das Rote Kreuz in Palma kümmert sich unter anderem um Obdachlose. Tagsüber gehen die Sozialarbeiter mit den Bedürftigen auf Ämter und zu Arztterminen. Nachts schaut die „Unidad Móvil de Emergencia Social" (mobile Einheit für soziale Notfälle) nach dem Rechten und bringt heiße Schokolade und Kekse.

Spendenkonto:

IBAN: ES44 0049 0001 5321 1002 2225

Kontakt: cruzroja.es

Kids need moments

Der Leiter des Fußballferienlagers Fussicamp in Cala Millor, Michael Busse, hatte das Projekt gegründet, um Kindern eine Freude zu bereiten. Ein Treffen mit Fußballprofis sollte den von Schicksalsschlägen geprägten Alltag auflockern. In der Corona-Krise sammelt Busse nun auch Lebensmittel, um bedürftige Kinder zu versorgen.

Spendenkonto:

IBAN: ES55 3058 0990 2527 5378 5814

Kontakt:

Facebook Kids need Moments

Caritas Mallorca

Der mallorquinische Ableger der kirchlichen Caritas verteilt inselweit Lebensmittel an Migranten, die keine gültige Aufenthaltsgenehmigung haben und somit ohne alles dastehen.

Spendenkonto:

IBAN: ES38 2038 3434 7160 0014 3313

Kontakt: caritasmallorca.com

SI Mallorca

Die deutschen Auswanderer Anja Dauber und Ralf Goy helfen seit 2012 von Llucmajor aus mit ihrem Verein Sí

Mallorca mit Sach- und Geldspenden Menschen in Not.

Spendenkonto:

IBAN: ES82 0061 0014 1001 5903 0117

Kontakt: si-mallorca.org