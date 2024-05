Für Real Mallorca kann das Ende der Saison nicht schnell genug kommen: Am Samstagabend (4.5.) musste sich das Team des - trotz des Einzugs ins Pokalfinale angezählten - Trainers Javier Aguirre mit 0:1 gegen Atlético Madrid geschlagen geben.

Von Anfang an waren die Rollen klar verteilt: Atlético Madrid gestaltete das Spiel, während die Hausherren eine desolate und ideenlose Leistung boten. Gleich in der vierten Minute konnte Rodrigo Riquelme den einzigen Treffer der Partie erzielen. Nach einem Einwurf gelangte der Ball zum Mittelfeldspieler, der Maffeo und Dani Rodríguez stehen ließ und von der Strafraumgrenze flach einschoss.

Ruhiger Abend für Oblak

In der 29. Minute hätte Hermoso mit dem zweiten Treffer das Spiel entscheiden können, aber der Ball prallte gegen den Außenpfosten. Atléticos Torwart Oblak konnte dem Treiben derweil entspannt zusehen. Seinen einzigen Ballkontakt hatte er in der 37. Minute, als Muriqi das Leder in seine Arme köpfte.

Die Einwechslungen in der zweiten Halbzeit brachten eine etwas offensivere Einstellung im Spiel der Mallorquiner - am Ergebnis konnten sie aber nichts ändern. Immerhin: Da Abstiegskonkurrent Cádiz bei Real Madrid verlor, haben die Mallorquiner weiter sechs Punkte Abstand auf die Abstiegsplätze.