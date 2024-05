Chaos-Start einer Party-Location: So lief die Eröffnung vom Schlagerbiergarten in Cala Millor

Bei Kneipen-Neueröffnungen ist am Premierentag in der Regel für den Wirt einiges zu beachten. Darunter:

Ist mein Team eingespielt und kommt es mit dem Ansturm der Gäste klar?

Funktioniert das Kassensystem?

Ist der Klang meiner Soundanlage für alle Anwesenden erträglich?

Funktionieren die Toiletten?

Ist die Bierversorgung gewährleistet?

Wenn der Wirt alle diese Frage mit einem „wahrscheinlich nicht“ beantwortet, dann sollte er sein Opening vielleicht verschieben bis alle Probleme gelöst sind oder er geht auf volles Risiko.

Das ehemalige "Ballermann Ost"

Tommy Berg scheint letzteres zu lieben und so eröffnete der DJ am Freitag (3.5.) in Cala Millor den Schlagerbiergarten an der Stelle, an der im Jahr 2012 für ein paar Monate der „Ballermann Ost“ stand. Ein erfolgloser Versuch ein Partykonzept in dem kleinen Urlaubsort zu etablieren. Seitdem stand der Laden für 12 Jahre leer. Kein Investor, kein Gastronom ließ sich finden, der bereit war, in dritter Meereslinie einen für Cala Millor Verhältnisse übergroßen Club (1750qm) zu bespielen. Dann verliebte sich Tommy Berg, der seit etlichen Jahren auf der Insel als DJ arbeitet in den Laden, der zur Hälfte aus Terrasse und zur anderen aus einem Indoor-Areal besteht. Er fand Investoren und einige Künstler, die ihm beim Opening unterstützen, darunter Dragan, der Autohändler, Schlagersänger Alex Engel oder „Headliner“ des Abends, Olaf Henning, der extra aus der Cala Mondragó anreiste, wo er derzeit ein Gastspiel bei der „Schlagerreise U104“ gibt.

Auch der Neu-Schlagersänger und zukünftiger Geschiedener von Iris, Peter Klein, kam vorbei. Der sang zwar nicht, erlebte dennoch sein blaues Wunder. Berg kündigte Klein als Ex von Daniela Katzenberger und als Goodbye-Deutschland-Star an. Klein ist weder das eine noch das andere. Doch damit nicht genug. Klein wurde auf die Tanzfläche gedrängt, wo der Nicht-Tänzer zu einer Sohle mit der ältesten Anwesenden genötigt wurde. Exakt in diesem Augenblick wollte niemand in der Haut des bedauernswerten Malermeisters stecken, der sich sichtlich unwohl fühlte, doch der Abend hielt noch weitere Fremdschäm-Momente bereit.

Getränkeversorgung brach zusammen

Als Bühne diente der tiefergelegte Eingangsbereich des Biergartens. Dort stand Berg und freute sich am Mikrofon über neue Rekorde: 800 Gäste, 1.000 Gäste, 1.200 Gäste verkündete er von Moderation zu Moderation, während rund um die Bühne recht schnell die Getränkeversorgung zusammenbrach. Und auch die Damentoilette wollte sich nicht recht an die Eigenschaften erinnern, für die sie ursprünglich eingebaut wurde.

Den schwersten Stand jedoch hatten die Darbietenden, was im ganz Besonderen an den an Fehlfunktionen reichen insgesamt zwei Boxen lag, die den Außenraum beschallten. Und so schrammelte der Sound verzweifelt kämpfender Künstler als akustischer Albtraum in die Gehörgänge der Gäste in den ersten Reihen während ab Reihe vier niemand so recht mitbekam, was da unten im Eingangsbereich passierte außer das Pfeifen und Piepen der Rückkopplungen.

Das sagte das Publikum

Und so zeigte sich das nicht gerade an Abwechslung gewöhnte Publikum recht unbarmherzig beim Fällen des Premieren-Urteiles. „Unterirdisch“, „Eine Schande für Cala Millor“ und „Scheiße“ tönte es aus den trockenen Kehlen unterversorgter Gäste.

Emotionsfreier betrachte der Hotelier Marco Gülpen das Geschehen. Auch ihm wurde der Ex-Ballermann Ost angeboten, doch er scheute die Investition. „Du hast hier vier Monate Saison und den Laden musst du erst einmal jeden Tag vollmachen. Das war mir bei einem Fassungsvermögen von 2.000 Personen in diesem Ort zu risikoreich. “ Außerdem, so der VOX-Auswanderer, hätte er erst einmal hunderttausend Euro in die Hand nehmen müssen, um das in die Jahre gekommene Etablissement zu modernisieren. Das hier nicht einmal eine im Ansatz ähnliche Summe investiert wurde, ist augenscheinlich. Und so fiel diese Premiere einfach mal ins Wasser. Nichtsdestotrotz werden in den nächsten Tagen fast täglich Künstler im Schlagerbiergarten auftreten, darunter Mike Leon Grosch oder Ina Colada. Ihnen sei zu wünschen, dass bis dahin zumindest das Soundkonzept optimiert wird.

Der Schlagerbiergarten ist täglich von 19 bis 3 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.