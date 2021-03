Hier können Sie auf Mallorca Ostern in der Kirche feiern

Innovativ geht die evangelische Pfarrgemeinde auf Mallorca diesmal mit den Pandemie-bedingten Einschränkungen zu Ostern um. Das Pfarrerehepaar Holmfried Braun und Martje Mechels hat unter dem Motto „All you need is hope" einen Drive-in-Gottesdienst am Ostermontag (5.4.) um 12 Uhr in Port Adriano auf dem Gelände des Auto­­kinos geplant. „Die Gläubigen fahren vor und hören den Gottesdienst wie im Autokino über eine Frequenz im Autoradio", erklärt Braun. Gospel-Sängerin Sheela Gathright sowie Ruth Albrecht (Piano) und Mia Mechels (Querflöte) begleiten musikalisch. Es gibt 50 Plätze für Fahrzeuge, eine vorherige Reservierung ist nötig unter der E-Mail: info@kirche-balearen.net oder Tel.: 640-30 65 86.

Bereits am Palmsonntag (28.3.) gibt es um 11 Uhr in Cala Ratjada und um 17 Uhr in Peguera Gottesdienste mit Prädikantin Britta Lelke. An Karfreitag lädt Martje Mechels um 17 Uhr in Peguera zur Heiligen Passion, ihr Mann ist am Ostersonntag um 11 Uhr in Cala Ratjada und um 17 Uhr in Peguera im Einsatz.

Musik auch bei den Katholiken

„2020 war das traurigste Osterfest meines Lebens", erinnert sich der Pfarrer der katholischen Gemeinde auf der ­Insel, Andreas Falow. Nachdem 2020 alle Feierlichkeiten ausfallen mussten, sind diesmal Gottesdienste mit 50 Prozent der Kapazität möglich. Der große Ostergottesdienst am Ostersonntag (4.4.) findet um 11.45 Uhr in der Hauptkirche von Santa Cruz im Zentrum von Palma statt. Dort wird dann auch die ­Sopranistin Waltraud Mucher singen.

In der Karwoche sind die meisten Gottesdienste in San Fernando an der Playa de Palma geplant: an Karfreitag um 15 Uhr, die Osternacht am Karsamstag (20 Uhr), die Messe am Ostersonntag (10 Uhr) sowie am Ostermontag um 10.30 Uhr. In Peguera gibt es einen Gottesdienst an Gründonnerstag (1.4.) um 17 Uhr und um die selbe Zeit eine Osternacht am Samstag.

Als Einstimmung auf die Karwoche findet am 29. März ein Konzert mit Werken von Bach und Pergolesi in der Kirche Sant Bartomeu in Sóller statt. Beginn ist um 18 Uhr, um Reservierung wird unter Telefon 650-66 19 63 gebeten. Eintritt: 10 Euro.

Erneut keine Prozessionen

Wer gerne in einem spanischen Umfeld Ostern feiert, muss diesmal im zweiten Jahr in Folge auf die eindrucksvollen Osterprozessionen verzichten. Der Bischof von Mallorca, Sebastià Taltavull, hat bereits vor Wochen verfügt, dass es Osterfeierlichkeiten ­lediglich in Innenräumen der Kirchen geben darf, unter Einhaltung aller Hygiene- und Abstandsregeln sowie mit lediglich 50 Prozent der sonst üblichen Kapazität. Zusätzlich werden an den Eingängen Spender mit Desinfektionsgel bereitgestellt, heißt es aus dem Domkapitel.

Die Osterzeremonien beginnen am Palmsonntag (28.3.) mit der Messe um 10 Uhr in der Kathedrale von Palma. Verzichtet werden muss auf die Palm­prozession. Der Kreuzweg am ­selben Tag um 17.30 Uhr wird ebenfalls in der Kathedrale abgehalten, die Gläubigen müssen auf ihren Plätzen sitzen bleiben. Die Messe am Gründonnerstag (1.4.) um 18 Uhr wird ohne die traditionelle Fußwaschung stattfinden. Zur selben Uhrzeit wird am Karfreitag die Heilige Pas­sion begangen.

Wegen der weiterhin auf der Inseln geltenden nächtlichen Ausgangssperre findet die Vorabendmesse am Karsamstag, die eigentlich um 22 Uhr beginnt, bereits um 19 Uhr statt. Und die Auferstehung Christi wird am Ostersonntag (4.4.) um 10.15 Uhr zelebriert. Alle Gottesdienste in der Kathedrale können auch von zu Hause aus verfolgt werden: Auf den Facebook- und You­tube-Kanälen der Kathedrale (Catedral de Mallorca) gibt es Live-Übertragungen.