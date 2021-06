Mallorca erleichtert Impfung von Teilzeitresidenten

Das balearische Gesundheitsministerium will auf Mallorca und den Nachbarinseln die Impfung von EU-Bürgern ermöglichen, die nur zeitweise auf der Insel wohnen. Wie aus einer nunmehr freigeschalteten Website hervorgeht, richtet sich das Angebot an Saisonkräfte und Familienangehörige von Mallorca-Bewohnern.

Antworten auf die Frage, wie man auf Mallorca ohne die "Tarjeta Sanitaria", die Versichertenkarte im öffentlichen Gesundheitssystem, an die Impfung kommt, bietet die Website nicht. Etliche betroffene MZ-Leser berichten hier von großen Schwierigkeiten angesichts unklarer Regelungen.

Nun also zunächst ein Verfahren, um Teilzeitresidenten auf der Insel zu impfen. Das Angebot richtet sich an Personen, die länger als drei Monate auf der Insel leben. Laut Website müssen sie sich zunächst an das für ihren Wohnort zuständige Gesundheitszentrum richten, um dort zeitlich begrenzt in das öffentliche Gesundheitssystem aufgenommen zu werden.

Saisonkräfte müssen dafür einen Arbeitsvertrag vorlegen, Familienangehörige glaubhaft darstellen, dass es sich um eine Familienzusammenführung handelt oder aber sie für die Pflege eines Angehörigen mehr als drei Monate auf der Insel sein werden. Im Gesundheitszentrum vorgelegt werden müssen Versichertenkarte des Herkunftslandes, Pass- oder Ausweis sowie die Adresse des zeitweisen Wohnorts auf der Insel.

Laut Website besteht auch die Möglichkeit, auf der Insel die zweite Impfung zu bekommen, nachdem man die erste bereits in der Heimat erhalten hat. Die Website ist auf Spanisch verfasst. Eine Google-Übersetzung ins Deutsche wird angeboten, sie ist aber ungenau.

Einmal im System aufgenommen, kann dann über das Online-Portal Bitcita ein Impftermin vereinbart werden. Auf Mallorca wird weiterhin nach Jahrgängen geimpft. Derzeit an der Reihe sind die 35-Jährigen sowie alle älteren.

Was sind Ihre Erfahrungen mit dieser neuen Impfmöglichkeit? Berichten Sie uns darüber mit einer E-Mail an red@mallorcazeitung.es.

Einen Überblick über alle MZ-Artikel zum Thema Coronavirus auf Mallorca finden Sie unter diesem Link.