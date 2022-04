Clínica Rotger stattet neuen Operationsbereich mit den modernsten OP-Sälen der Balearen aus

Der neue Operationsbereich im dritten Stock der Clínica Rotger verfügt über eine Fläche von 2.700 Quadratmetern und wird ausschließlich für chirurgische Eingriffe und Entbindungen genutzt. Die Operationssäle sind c-förmig angeordnet, um den Zugang, die Kontrolle und die Überwachung während der Eingriffe zu erleichtern.

Durch die neuen Einrichtungen verdoppelt sich nicht nur die Kapazität der Clínica Rotger, es können hier nun auch praktisch alle derzeit existierenden chirurgischen Techniken unter optimalen Sicherheitsbedingungen durchgeführt werden. Die OP-Säle haben nicht nur Tageslicht, sondern verfügen auch über ein umfassendes Chromotherapie-System, das es dem Chirurgen ermöglicht, mit den von ihm als notwendig erachteten Lichtverhältnissen zu operieren und so die besten Voraussetzungen für den Eingriff zu schaffen.

Modernste chirurgische Techniken unter optimalen Bedingungen

In dem vollständig renovierten Bereich wurden fünf vielseitig einsetzbare Operationssäle untergebracht, von denen der größte 55 Quadratmeter Nutzfläche umfasst und hochmodern ausgestattet ist. So verfügt er beispielsweise über fortschrittliche Neuronavigation, radiodiagnostische Systeme, modernste Anästhesiegeräte und die neuesten technologischen Errungenschaften der Laparoskopie.

Ebenso wie das Hospital Quirónsalud Palmaplanas ist nun auch die Clínica Rotger mit der 3D-4K-Technologie ausgestattet, die die Präzision in der endoskopischen Chirurgie, der Urologie, der Traumatologie oder der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde optimiert. Darüber hinaus kann hier nun Fluoreszenzendoskopie durchgeführt werden, ein Verfahren, durch das verändertes Gewebe für eine bessere Identifizierung und Dissektion deutlicher hervortritt und unterschiedliche Strukturen besser differenziert.

Alle Operationssäle gehören zu der Kategorie Intelligente Operationssäle und sind demnach ausgestattet mit drei Bildschirmen, die die Steuerung der Elemente im OP-Saal über einen Touchscreen, die sofortige Abfrage aller Bilder oder Videos im Zusammenhang mit den am Patienten durchgeführten radiologischen Untersuchungen sowie die Krankengeschichte des Patienten ermöglichen. Darüber hinaus erlaubt ein integriertes Kamerasystem, die Bilder der Operation in hoher Qualität per Streaming in alle Welt zu übertragen. So können sich die Chirurgen während eines Eingriffs live mit anderen Spezialisten beraten.

Herausragende Fortschrittebei der Patientensicherheit

Alle Operationssäle verfügen über einen eigenen Bereich für den individuellen Empfang der Patienten vor der Anästhesie, und nach dem Eingriff werden sie in dem neben den OP-Sälen gelegenen Aufwachraum versorgt, der über ein kabelloses Überwachungssystem verfügt, sodass der Patient verlegt werden kann, ohne dass seine während des gesamten chirurgischen Prozesses aufgezeichneten Vitalzeichen verloren gehen können.

Auch was die strukturellen Voraussetzungen betrifft, wurden erhebliche Fortschritte für die Patientensicherheit erreicht. So verfügen alle Operationssäle über unabhängige Klimaanlagen, die einen permanenten Überdruck von fünf bis 15 Pascal aufrechterhalten, um die Luft umzuleiten und so die mikrobiologische Belastung und das Risiko einer nosokomialen Infektion während der Operation zu verringern.

Es sind darüber hinaus spanienweit die einzigen Operationssäle, die mit hoch leitfähigen, durchgehenden Fußböden (ohne Fugen) sowie Glaswänden ausgestattet sind, wodurch sich die mikrobiologische Belastung verringert und die Reinigungseffizienz erhöht. Dazu tragen auch die von der Decke hängenden Chirurgie-Wagen und Narkosegeräte bei, die so nie in Kontakt mit dem Boden des OP-Saals kommen.

Ambulante Chirurgie

Der Operationsbereich für größere ambulante Eingriffe verfügt über vier Operationssäle, die über eine ähnliche technische Ausstattung und dieselbe Anordnung verfügen wie die hochkomplexen Operationssäle.

Der Bereich für ambulante Chirurgie verfügt über einen eigenen Aufwachbereich mit Einzelzimmern, die größtmöglichen Komfort und Privatsphäre bieten, sowie über ein zentral gesteuertes Patientenüberwachungssystem.

Neben diesem Bereich befindet sich die Abteilung für Endoskopie mit zwei Operationssälen, deren moderne Ausstattung 4K-Bildqualität ermöglicht. Ein innovatives System für Radiofrequenztherapie und Hochfrequenzchirurgie ermöglicht darüber hinaus die Durchführung der kompliziertesten Verfahren.

Entbindungsstation

Der Operationsbereich im dritten Stock der Klinik umfasst auch eine Entbindungsstation, die über fünf Kreißsäle verfügt. Diese sind mit mehrfach verstellbaren Betten, Wärmebett und sensorischen Optionen wie Aromatherapie und Musiktherapie für die Auswahl der eigenen Playlist, Farbtherapie, um die Umgebungsbeleuchtung individuell zu wählen, Analgesie mit Lachgas und einer Badewanne für die Eröffnungsphase oder Wassergeburten ausgestattet.

Die Station verfügt zudem über einen Operationssaal ausschließlich für Kaiserschnitte, einen Inkubator für den Transport des Neugeborenen außerhalb der Klinik und zwei gesonderte Aufwachbereiche, damit sich die Mutter jederzeit gemeinsam mit dem Neugeborenen in geschützter Umgebung und unter optimalen Sicherheitsbedingungen erholen kann.

Vollständige Neugestaltung derAmbulanz, der Hospitalisation und des Operationsbereichs

Der neue Operationsbereich ist der Höhepunkt eines umfangreichen Sanierungsprojektes, das alle Pflegebereiche der Klinik umfasst. So wurden in den vergangenen Jahren auch die gesamten Räumlichkeiten der Ambulanz modernisiert und die Bereiche für stationäre Aufenthalte renoviert. Auf diese Weise hat die Clínica Rotger ihr gesamtes Angebots- und Leistungsspektrum modernisiert und eine Struktur und Ausstattung geschaffen, die den medizinischen Bedürfnissen und Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht werden.

Insbesondere der neue Operationsbereich ermöglicht es, die Anzahl und Komplexität der Eingriffe in der Clínica Rotger zu erhöhen, mit Arbeitsbedingungen für die Chirurgen und ihre Teams und mit einem gut durchdachten Schema für ambulante Operationen und endoskopische Untersuchungen. Und das alles unter optimalen Sicherheitsbedingungen für die Patienten.

Das alles bedeutet auch einen Impuls und Fortschritt, was die Verbreitung medizinischer Errungenschaften betrifft, da nun die Voraussetzungen für die Durchführung von Kursen und die Förderung wissenschaftlicher Aktivitäten bestehen. So etabliert sich die Klinik in Sachen hochwertiger medizinischer und gesundheitlicher Dienstleistungen als Referenz nicht nur auf den Balearen, sondern auch auf nationaler und internationaler Ebene.