WM-Trostpreis von einem Schweizer für die Deutschen: Abendessen im "fera" zu gewinnen

Nina Heidenreich in Sant Elm. Foto: Bendgens

Der Schweizer Geschäftsmann Ivan Levy, der seit Jahren auf Mallorca sehr umtriebig ist und unter anderem eine Olivenölproduktion auf seiner Finca nahe Algaida managt, hat sich für die enttäuschten deutschen Fußballfans einen Trostpreis ausgedacht. Statt der Titelverteidigung bei der WM können echte Experten 1x2 Karten für ein Abendessen am 18. Juli im Restaurant fera in der Altstadt von Palma gewinnen.

An diesem Abend trifft Gastronomie auf Musik, wenn Chef Simon Petutschnig eine Degustationsmenü auffährt und dazu die beiden Musiker Nina Heidenreich und José Antonio Domené aufspielen. Die Regensburger Violinistin Heidenreich ist mit dem Leiter der Balearen-Sinfoniker, Pablo Mielgo, verheiratet und lebt seit einem Jahr auf der Insel. Zuvor war sie Sologeigerin im Sinfonieorchester von Katar. José Antonio Domené spielt die Harfe. Der exklusive Abend hat einen Wert von 129 Euro pro Person.

Wer nun 1x2 Karten für diesen Abend gewinnen will, schickt bitte bis einschließlich Samstag (30.6.) eine E-Mail mit dem Tipp für das Achtelfinalspiel Spanien - Russland am Sonntag (1.7.) an mallorcazeitung@epi.es. Wer richtig tippt, gewinnt das Essen. Liegen mehrere Einsender richtig, entscheidet das Los. Viel Glück!