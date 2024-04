Das Festival Cap Rocat in der gleichnamigen direkt am Meer gelegenen Festung lockt im August einmal mehr große Namen aus der Opernszene nach Mallorca. Wie bei der Vorstellung des Festivals am Montag (29.4.) bekanntgegeben wurde, wird in diesem Jahr unter anderem der deutsche Tenor Jonas Kaufmann zu Gast sein. Die vierte Ausgabe steigt vom 2. bis 4. August.

Neben Kaufmann, der vor allem für seine Wagner-Interpretationen bekannt ist, treten in Cap Rocat auch die US-amerikanische Sopranistin Sondra Radvanovsky, ihre Landsfrau Lisette Oropesa, der russische Pianist Mikhail Pletnev und der italienische Dirigent Marco Armiliato auf. Die Eintrittskarten für das Festvial (ab 75 Euro) sind bereits unter festivalcaprocat.com erhältlich.

Los geht es mit Hommage an Puccini

Der Gründer des Festivals, Antonio Obrador, seine Tochter María, die Leiterin des Festivals, sowie der künstlerische Leiter Ilias Tzempetonidis stellten das Programm in der Festung vor. Am 2. August geht es los mit dem Opernabend "Amor y odio" (Liebe und Hass) - eine Hommage an den italienischen Komponisten Giacomo Puccini.

An dem Abend erklingen Ausschnitte aus seinen bekanntesten Opern, wie Turandot, Tosca, Madame Butterfly oder Cavalleria Rusticana. Jonas Kaufmann, Sondra Radvanovsky, die Balearen-Sinfoniker mit Marco Armiliato am Pult und der Chor des Festivals Cap Rocat unter der Leitung von Joan Company sind für diesen Auftaktabend verantwortlich.

Klavierabend

Am Tag darauf spielt Mikhail Pletnev am Flügel Werke von Frédéric Chopin, und am Abschlussabend steht die Sopranistin Lisette Oropesa auf der Bühne. Sie wird mit den Balearen-Sinfonikern unter der Leitung von Pablo Mielgo bekannte Stücke von namhaften Komponisten darbieten, unter anderem Donizetti, Bellini, Rossini, Verdi.

Auch eine Masterclass für junge Gesangstalente gibt es in diesem Jahr wieder. Nachdem in der vergangenen Ausgabe die Sopranistin Elena Garanca für diesen Programmpunkt zuständig war, wird in diesem Jahr Sondra Radvanovsky die Masterclass abhalten. /jk