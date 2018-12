Den Schweden auf Mallorca geht ein Licht auf

Die Schweden feiern die Heilige Lucia mit weißen Gewändern und Kerzen. Das Konzert in der Kathedrale lockt viele Besucher an.

Lucia – der Name bedeutet die Leuchtende und die Schweden veranschaulichen dies jedes Jahr am 13. Dezember auf beeindruckende Weise. Sie feiern das Fest der Heiligen ­Lucia, die um 300 nach Christi im italienischen Syrakus als Jungfrau und Märtyrerin ermordet wurde.

Auf Mallorca wird das Brauchtum mit einem Konzert in der Kathedrale von Palma gepflegt. Um 19.30 Uhr treten 140 Schüler der schwedischen Schule in weißen Gewändern und mit Kerzen ausgestattet feierlich in das Gotteshaus ein. Sie begleiten die Heilige Lucia, die in diesem Jahr von der Schülerin Elina Eklund dargestellt wird. Das Mädchen wird mit ihren Klassenkameradinnen 17 Lieder anstimmen, in diesem Jahr sind es drei mehr als 2017. Der Kinderchor singt auf Spanisch, Katalanisch und Schwedisch. Auftakt und Schluss bildet das Lied „Santa Lucia". Mit „Hallelujah" vom kanadischen Sänger Leonard Cohen.

Seien Sie rechtzeitig da, Tausende Besucher werden bei dem Spektakel erwartet. Und kommen Sie vielleicht in Spendierlaune, in diesem Jahr möchte die schwedische Kirchengemeinde mit dem Konzert Spenden für die Hilfsorganisation Mallorca Sense Fam sammeln, die sich auf der Insel um hungernde Menschen kümmert. Spenden werden vor Ort oder über die Internetseite der Organisation www.mallorcasensefam.org entgegengenommen.