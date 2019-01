TV Tipp: BR zeigt Gärten auf Mallorca in "Querbeet extra"-Folge

Am Montag (14.1.) um 19 Uhr präsentiert der Bayerische Rundfunk in seinem Format "Querbeet extra" Gartenschönheit auf Mallorca. Die Sendung mit Moderatorin Sabrina Nitsche nimmt die Zuschauer mit auf einen Streifzug durch die Grünanlagen der Insel und zeigt ihnen unter anderem, wo im Norden vermehrt Zitrusfrüchte angebaut werden.

Protagonist in der Sendung ist auch der ehemalige Banker Georg Bräutigam, der heute biologischen Gemüseanbau auf Mallorca betreibt.

Archiv: Die MZ zu Besuch bei Landwirt Georg Bräutigam

Ebenso interessant ist der Gang durch den Garten eines Mathematikers. In der Anlage der Finca Hausen gibt es klar strukturierte Beete und Gewächse in geometrischen Formen.

Auch wenn man in der Balearen-Hauptstadt Palma de Mallorca auf den ersten Blick meist keine Gärten zu Gesicht bekommt, so gibt es oft in den versteckten Innenhöfen eine grüne Oase. /jh