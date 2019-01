Sant Antoni: Kletterhelden in Pollença, Zwischenfall in Sa Pobla

Samuel Rosende heißt der neue Fiestas-Held in Pollença auf Mallorca. Ihm gelang es am Donnerstagabend (17.1.) nach rund einer Stunde vergeblicher Versuche seiner Mitstreiter, den 19 Meter hohen und mit Seife eingeschmierten Stamm einer Kiefer emporzuklettern.

Das Erklimmen des Baumstamms gehört zu den jährlich zelebrierten Traditionen des Sant Antoni-Festes in Pollença. Dieses Jahr war der Stamm etwas kürzer, damit er besser durch die engen Gassen der Stadt getragen werden konnte. Im Vorjahr war ein 22 Meter langer Stamm beim Transport gebrochen und verletzte dabei mehrere Beteiligte.

Heftige Regenfälle erschwerten dafür in diesem Jahr den Kletterwettbewerb. Am Ende gelang es Rosende - zu Tränen gerührt - den in der Baumkrone hängen Beutel mit Konfetti zerplatzen zu lassen. Früher gehörte es zur Tradition, einen lebendigen Hahn in der Baumkrone zu befestigen. Dieses tierquälerische Schauspiel wurde vor zwei Jahren abgeschafft.



Zwischenfall bei den Feiern in Sa Pobla

Wie ungestüm und manchmal spontan es bei den Sant-Antoni-Feiern zugeht, wurde in Sa Pobla deutlich. Ein großes auf dem Plaça Major errichtetes Lagerfeuer bedrohte die gesamte Technik der Fiestas. Das Feuer brannte direkt unter den Stromkabeln. Ein für den Abbau bereit stehender Kran konnte rechtzeitig Abhilfe schaffen. /tg