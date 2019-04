Homar Living: Persönliche, exklusive und qualitativ hochwertige Serviceleistungen

Catalina Homar wurde 1869 in Esporles geboren und war in ihrer Zeit das repräsentative Sinnbild einer mutigen und abenteuerlustigen Frau, die sich ihrer Tätigkeit mit Leidenschaft widmete und Werte wie Neugier, Freude und Selbstvertrauen lebte. Homar Living ist deshalb eine Widmung an sie und alle „Madones" (Hausfrauen) auf Mallorca.

Das Angebot von Homar Living konzentriert darauf, Fachexperten der jeweiligen Branchen mit der illustren Kundschaft zu verknüpfen und bietet speziell für Luxusimmobilien auf Mallorca den allerbesten Hausservice. Nur die besten professionellen Profile kommen in Frage, um den Kunden einen unvergleichlichen und exklusiven Service zu bieten, der jegliche Art der Sorge von vornhinein ausschließt. Homar Living wählt persönlich die Serviceanbieter für die Kunden aus, um personalisierte, qualitativ hochwertige und effektive Dienstleistungen zu garantieren.

Die Homar-Gruppe, zu der Homar Living gehört, bietet eine große Auswahl und Vielzahl an Leistungen, Kursen und Meetings, die auf verschiedene Unternehmensprofile zurechtgeschnitten sind.



Ein breites Spektrum an Dienstleistungen

Unter den verschiedenen Anbietern für unsere Kunden befinden sich Haushälterinnen, Reinigungskräfte, Babysitter und Seniorenbetreuer, Gärtner, Concierge und ähnliche Fachkräfte.

Hausverwaltung

Zu den gefragtesten Dienstleistungen zählt die Pflege und Betreuung Ihres Hauses. Wir sorgen dafür, dass Ihr Heim ein Ort der Erholung, Sauberkeit und Ordnung ist, damit Sie sich nicht um alltägliche Aufgaben kümmern müssen und sich voll und ganz Ihrer Familien widmen können. Zu diesem Service steht eine Auswahl an Fachleuten zur Verfügung, die auf Spezialgebiete wie Reinigung, Hausverwaltung, Haushaltshilfe, Pflegepersonal, Gartenpflege und Poolpflege spezialisiert sind.

Private Köche

Für Liebhaber einer feinen und auserwählten Gastronomie hat Homar Living renommierte Köche an der Hand, die Ihren Gaumen begeistern werden, gleich ob Zuhause, auf der Yacht oder im 5-Sterne-Restaurant. Unsere Chefköche konzentrieren sich auf die Vorlieben und den Geschmack des Kunden und bereiten das gewählte Gericht zu – von der Paella bis zum Gourmet Menü. Sie müssen sich um nichts mehr kümmern, sei es Frühstück, Mittag- oder Abendessen, überlassen Sie einfach alles den Profis und entspannen mit Familie und Freunden und genießen die köstlichsten Aromen und Speisen.

Lifestyle-Management

Menschen mit einem hohen Maß an Arbeit, familiären Verpflichtungen und ähnlichen Herausforderungen zu unterstützen, ist ein Hauptanliegen des Lifestyle-Management-Teams von Homar Living. Dafür bieten wir ein Portfolio von Fachleuten aus den verschiedenen Branchen: Hausmeister, Personal-Shopper, Sommeliers, Experten für Kosmetik, Yoga und Fitness, Innenarchitekten und viele weitere.

Luxustransport

Homar Living stellt Ihnen auf Wunsch die exklusivsten Arten der Fortbewegung zur Verfügung. Sie können wählen, ob Sie in einem Privatjet oder in einem edlen Luxuswagen mit Chauffeur unterwegs sein möchten.