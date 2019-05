Die Dinos sind auf Mallorca eingetroffen

Die Dinosaurier sind auf Mallorca eingetroffen. 20 große Anhänger brachten sie in den vergangenen Tagen auf die Insel, damit die animierte Show Dinosaurs Tour pünktlich am Samstag (11.5.) starten kann. Rund 40 Personen sind bis dahin noch mit dem Aufbau der lebensgroßen Dino-Roboter beschäftigt.

Die Show ist noch bis zum 26. Mai auf dem Gelände Son Fusteret am Stadtrand von Palma de Mallorca zu sehen. In einem Festzelt von 80 Metern Länge und 20 Metern Breite treten die Besucher in die prähistorische Zeit der Dinosaurier ein. Motoren simulieren die Bewegungen und sogar die Atemgeräusche der ausgestorbenen Kolosse.

Die Ausstellung ist wochentags von 17 bis 21 Uhr geöffnet und an den Wochenenden zusätzlich von 11 bis 14 Uhr. Der Eintritt kostet 8 Euro. Sie können unter www.dinosaurstour.com vorbestellt werden, sind aber auch an der Kasse erhältlich. /tg