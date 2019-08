Hilfe! Da ist ja ein Teufel am Strand

Damit hätten die Urlauber und Restaurantbesucher nicht gerechnet: Da liegt man entspannt am Strand oder trinkt den ersten Gin Tonic des Tages und plötzlich tauchen mehrere Teufel mit furchterregenden Fratzen auf. So geschehen am Strand von Es Molinar, dem beliebten Küstenstadtteil von Palma de Mallorca.

Der Hintergrund: In dem barrio ist gerade das sommerliche Stadtteilfest und die dimoni-Gruppe Kinfumfà (in etwa: Was für ein Rauch!) dachte sich, dass es doch mal schön wäre, die Urlauber auch daran teilhaben zu lassen. Sehen Sie die Bilder von "Diario de Mallorca"-Kollege Enrique Calvo in der Fotogalerie!