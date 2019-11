Mallorcas größte Messe entgeht Streik der Müllabfuhr

Verhandlungen haben in letzter Sekunde verhindert, dass die Mitarbeiter der Müllabfuhr in Inca zeitgleich zur größten Messe auf Mallorca streiken: Am Donnerstag (14.11.) ist der Dijous Bo, zu dem Zehntausende Besucher in die Lederstadt strömen, um durch endlose Reihen von Marktständen zu flanieren.

Die Einigung kam am Montag (11.11.) kurz vor Mitternacht zustande, Bürgermeister Virgilio Moreno hatte sich direkt in die Verhandlungen eingeschaltet. Der Streik sollte am Dienstag beginnen. Um die Mitarbeiter zu besänftigen, versprach die Stadt eine Finanzspritze von 670.000 Euro, damit die Konzessionsfirma den Forderungen nach höheren Gehältern nachkommen kann. Diese sollen nun 237,50 Euro Brutto mehr im Jahr erhalten.

