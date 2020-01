Ein paar alternative Ausflugstipps für Sant-Sebastià-Muffel

Ob Autorensalon, "Bad Boys" oder Fußball: Auf Mallorca ist auch im Winter einiges geboten.



Autorensalon

Für ganz sponante Residenten: Beim Autorensalon in der Kulturfinca Son Baulo geht es am Donnerstag (16.1., 19 Uhr) um „Weltliteratur und Filme". Mit dabei, weil er dort gerade einen Workshop gibt, ist Ex-Einbrecher und „Tatort"-Drehbuchautor Peter Zingler.

"Bad Boys" im Kino

17 Jahre lang mussten die Fans auf Neues von den „Bad Boys" warten. Der dritte Teil des Actionfilms um die von Will Smith und Martin Lawrence gespielten Polizisten läuft im Kino an, ob im Augusta in Palma de Mallorca, bei Multicines Manaor, im Ocimax in Palma de Mallorca oder im Artesiete Fan.



Real Mallorca die Daumen drücken

Die Rückrunde in der Primera ­División geht los. Real Mallorca empfängt am Sonntag (19.1., 12 Uhr) den amtierenden Pokalsieger FC Valencia im Stadion von Son Moix. Karten gibt es ab 30 Euro unter entrees.es.

Und wer doch mal bei den Feierlichkeiten und Veranstaltungen rund um Sant Sebastià vorbei schauen will, kann sich hier dazu informieren. /sw