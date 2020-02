Karneval, Kirmes, Kino: die MZ-Tipps zum Wochenende

Für viele ist es die beste Zeit des Jahres. Wenn auch etwas verhaltener als die Rheinländer, mischen auch die Mallorquiner beim Karneval mit. Los geht es mit den darrer dies, den letzten Tagen vor der Fastenzeit, am Donnerstag (20.2.) in den Dörfern Alaró, Andratx, Artà – eine Auflistung der Karnevalsumzüge finden Sie im MZ-Eventkalender.

Der größte Karnevalsumzug ist die Sa Rua in Palma de Mallorca. Die Wagen reihen sich am Sonntag (23.2.) um 16 Uhr auf der Rambla ein. Die Strecke führt am Teatre Principal vorbei bis zur Einkaufsmeile Jaume III. Im Anschluss gibt es auf der Plaça del Rei Joan Carles I. eine Party mit Livemusik.

Für deutsche Karnevalisten ist und bleibt die Partyhochburg an der Playa de Palma der wichtigste Anlaufpunkt. Das Deutsche Eck startet am Donnerstag mit dem Weiberfasching. „Wir trennen nicht in Kölner oder Düsseldorfer. Zu uns kommen alle Deutschen", sagt Wirtin Felicitas Bohrmann. Ab 11.11 Uhr legt ein DJ auf. Alle Gäste bekommen kostenlos eine Überraschungstüte mit Accessoires, die das Kostüm aufpeppen. Auch Samstag und Montag wird gefeiert. Das beste Kostüm wird jeweils am Abend prämiert. Hauptsächlich spanische Narren ziehen am Sonntag an der Playa entlang. Der Umzug startet um 14.30 Uhr am Club Náutico von Arenal und führt an der Promenade zum Park auf Höhe des Balneario 7.

Weitere Informationen zu den Karnevalsumzügen finden Sie im MZ-Eventkalender.

"Das Begräbnis der Sardine"

Es ähnelt einer Bestattungszeremonie und ist die traditionelle Verabschiedung des Karnevals auf Mallorca : „das Begräbnis der Sardine". Die Trauer­gäste tragen dabei eine große Pappsardine durch die Straßen, die sie schließlich dem Feuer preisgeben. Danach beginnt die Fastenzeit. Portòl, 24.2., Inca , 25.2., Andratx, 25.2. Treffpunkt und Uhrzeiten zu den Events in den einzelnen Orten finden Sie im MZ-Eventkalender.

Fira del Ram

Ein leuchtendes Riesenrad, bunte rotierenden Fahrgeschäfte, Geisterbahnen und Zuckerwatte erwarten die Besucher des Riesenrummels Fira del Ram ab ­Donnerstag (27.2.) wieder auf dem Veranstaltungs­gelände Son Fusteret . Einmal im Jahr, jeweils in der Zeit vor Ostern , verwandelt sich das rund 45.000 Quadratmeter große Gelände nahe der Ringautobahn (Abfahrt Inca) zum beliebten Ausflugsziel für Familien und zum Treffpunkt der Teenager. Die genauen Öffnungszeiten des Rummels finden Sie im MZ-Eventkalender.



Kino

Zwei tolle Musikfilme zum Jazz Palma Festival, "Wishplash" und "Nina Simone" gibt's am Freitag (21.2.) im Teatre Xesc Forteza zu sehen.

Uhrzeiten und Filminhalte finden Sie im MZ-Eventkalender.





/sw /lh